В проблемном пермском округе людей умирает в два раза больше, чем рождается

01 февраля 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Услуги похоронных бюро не перестают быть актуальными Фото: Анна Майорова © URA.RU В Александровском муниципальном округе по смертность жителей превышает рождаемость в два раза. Такие итоги 2022 года подвел местный отдел ЗАГС. «Подводим итоги 2022 года, для кого-то радостного, для кого-то печального. Он ушел в историю. Пока только цифры: рождение — 169, смерти — 347», — сообщается на станице отдела ЗАГС в социальной сети «ВКонтакте». Александровский округ последние месяцы привлекает внимание СМИ коммунальными проблемами и авариями. Зимой люди замерзают в своих квартирах. В решение вопроса с водоснабжением жителей поселка Яйва пришлось вмешиваться региональным властям. Ранее URA.RU рассказывало, что схожая с александровской ситуация со смертностью и рождаемостью наблюдалась в 2022 году и в Березниках. Здесь родились 1184 человек, а ушли из жизни 2490.

В Александровском муниципальном округе по смертность жителей превышает рождаемость в два раза. Такие итоги 2022 года подвел местный отдел ЗАГС. «Подводим итоги 2022 года, для кого-то радостного, для кого-то печального. Он ушел в историю. Пока только цифры: рождение — 169, смерти — 347», — сообщается на станице отдела ЗАГС в социальной сети «ВКонтакте». Александровский округ последние месяцы привлекает внимание СМИ коммунальными проблемами и авариями. Зимой люди замерзают в своих квартирах. В решение вопроса с водоснабжением жителей поселка Яйва пришлось вмешиваться региональным властям. Ранее URA.RU рассказывало, что схожая с александровской ситуация со смертностью и рождаемостью наблюдалась в 2022 году и в Березниках. Здесь родились 1184 человек, а ушли из жизни 2490.