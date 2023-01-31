В проблемном пермском округе людей умирает в два раза больше, чем рождается

В Александровском муниципальном округе по смертность жителей превышает рождаемость в два раза. Такие итоги 2022 года подвел местный отдел ЗАГС.
«Подводим итоги 2022 года, для кого-то радостного, для кого-то печального. Он ушел в историю. Пока только цифры: рождение — 169, смерти — 347», — сообщается на станице отдела ЗАГС в социальной сети «ВКонтакте».
Александровский округ последние месяцы привлекает внимание СМИ коммунальными проблемами и авариями. Зимой люди замерзают в своих квартирах. В решение вопроса с водоснабжением жителей поселка Яйва пришлось вмешиваться региональным властям.
Ранее URA.RU рассказывало, что схожая с александровской ситуация со смертностью и рождаемостью наблюдалась в 2022 году и в Березниках. Здесь родились 1184 человек, а ушли из жизни 2490.
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