Сотни свердловских и тюменских детей-инвалидов прошли реабилитацию по пилотному проекту

01 февраля 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Больше 800 детей-инвалидов прошли курс реабилитации по пилотному проекту Фото: Анна Майорова © URA.RU Более 800 детей с инвалидностью из Свердловской и Тюменской областей прошли реабилитацию в рамках пилотного проекта. Об этом заявил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко. «Пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью стартовал в Тюменской и Свердловской областях в июне прошлого года. За это время свыше 840 детей прошли курс по комплексной реабилитации и абилитации. Уже оформлено более 2,4 тысяч электронных сертификатов на сумму свыше 253 миллионов рублей», — цитирует Алексея Вовченко пресс-служба министерства. В связи с успехом пилотного проекта в Минтруде России приняли решение расширить количество уже имеющихся учреждения по реабилитации детей с инвалидностью с 15 до 22. Согласно этому, в 2023 году в Свердловской и Тюменской областях будет по 10 таких учреждений. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская и Тюменская области вошли в число регионов, где был внедрен пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Воспользоваться им смогут более 2,6 тыс. детей в возрасте от 4 до 17 лет.

Более 800 детей с инвалидностью из Свердловской и Тюменской областей прошли реабилитацию в рамках пилотного проекта. Об этом заявил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко. «Пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью стартовал в Тюменской и Свердловской областях в июне прошлого года. За это время свыше 840 детей прошли курс по комплексной реабилитации и абилитации. Уже оформлено более 2,4 тысяч электронных сертификатов на сумму свыше 253 миллионов рублей», — цитирует Алексея Вовченко пресс-служба министерства. В связи с успехом пилотного проекта в Минтруде России приняли решение расширить количество уже имеющихся учреждения по реабилитации детей с инвалидностью с 15 до 22. Согласно этому, в 2023 году в Свердловской и Тюменской областях будет по 10 таких учреждений. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская и Тюменская области вошли в число регионов, где был внедрен пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Воспользоваться им смогут более 2,6 тыс. детей в возрасте от 4 до 17 лет.