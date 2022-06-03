В двух регионах Урала изменят подход к лечению детей-инвалидов

03 июня 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

В двух регионах Урала внедрен пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловская и Тюменская области вошли в число регионов, где был внедрен пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Воспользоваться им смогут более 2,6 тыс. детей в возрасте от 4 до 17 лет. Об этом со ссылкой на слова заместителя главы Минтруда РФ Алексея Вовченко сообщает ТАСС. «В Свердловской и Тюменской областях начался пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. И здесь важен комплексный подход — от выявления проблем и барьеров, с которым сталкиваются дети с особенностями развития и их родители, до обучения использования технических средств реабилитации», — указано на официальном сайте издания. Там уточнили, что сейчас дети-инвалиды в России, как правило, получают точечную помощь по какому-то одному направлению с конкретным специалистом. К примеру, логопедом или психологом. Пилотный проект направлен на то, чтобы в каждом учреждении детям оказывалась комплексная реабилитация в течение всего курса. «Такой пилот поможет создать и тиражировать комплексную современную и эффективную систему формирования и восстановления способностей детей с инвалидностью к бытовой, общественной, профессиональной деятельности, их подготовки к максимально возможной самостоятельной жизни в обществе. На реализацию проекта будут выделяться средства в объеме 300 млн рублей ежегодно», — сообщает ТАСС. Оплатить услуги по реабилитации можно через терминалы с помощью электронного сертификата. В проекте принимают участие по семь организаций из Тюменской и Свердловской областей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Свердловская и Тюменская области вошли в число регионов, где был внедрен пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Воспользоваться им смогут более 2,6 тыс. детей в возрасте от 4 до 17 лет. Об этом со ссылкой на слова заместителя главы Минтруда РФ Алексея Вовченко сообщает ТАСС. «В Свердловской и Тюменской областях начался пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. И здесь важен комплексный подход — от выявления проблем и барьеров, с которым сталкиваются дети с особенностями развития и их родители, до обучения использования технических средств реабилитации», — указано на официальном сайте издания. Там уточнили, что сейчас дети-инвалиды в России, как правило, получают точечную помощь по какому-то одному направлению с конкретным специалистом. К примеру, логопедом или психологом. Пилотный проект направлен на то, чтобы в каждом учреждении детям оказывалась комплексная реабилитация в течение всего курса. «Такой пилот поможет создать и тиражировать комплексную современную и эффективную систему формирования и восстановления способностей детей с инвалидностью к бытовой, общественной, профессиональной деятельности, их подготовки к максимально возможной самостоятельной жизни в обществе. На реализацию проекта будут выделяться средства в объеме 300 млн рублей ежегодно», — сообщает ТАСС. Оплатить услуги по реабилитации можно через терминалы с помощью электронного сертификата. В проекте принимают участие по семь организаций из Тюменской и Свердловской областей.