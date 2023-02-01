01 февраля 2023

В Екатеринбурге повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Документ

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О повышении стоимости проезда говорили еще с октября 2022 года Фото:

В Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Предположительно, новый тариф будет введен с 16 февраля. Проект постановления опубликован на сайте областной Региональной энергетической компании.

«Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 33 рубля за поездку», — указано в документе. Он датирован 9 февраля, а вступить в силу должен спустя семь дней, то есть 16 февраля.

Ранее повышение стоимости проезда планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля. О том, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 32 до 33 рублей, URA.RU писало еще в конце октября.

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В Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Предположительно, новый тариф будет введен с 16 февраля. Проект постановления опубликован на сайте областной Региональной энергетической компании. «Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 33 рубля за поездку», — указано в документе. Он датирован 9 февраля, а вступить в силу должен спустя семь дней, то есть 16 февраля. Ранее повышение стоимости проезда планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля. О том, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 32 до 33 рублей, URA.RU писало еще в конце октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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