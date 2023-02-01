В Екатеринбурге повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Документ

02 февраля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

О повышении стоимости проезда говорили еще с октября 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Предположительно, новый тариф будет введен с 16 февраля. Проект постановления опубликован на сайте областной Региональной энергетической компании. «Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 33 рубля за поездку», — указано в документе. Он датирован 9 февраля, а вступить в силу должен спустя семь дней, то есть 16 февраля. Ранее повышение стоимости проезда планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля. О том, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 32 до 33 рублей, URA.RU писало еще в конце октября. Фото: официальный сайт Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Предположительно, новый тариф будет введен с 16 февраля. Проект постановления опубликован на сайте областной Региональной энергетической компании. «Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 33 рубля за поездку», — указано в документе. Он датирован 9 февраля, а вступить в силу должен спустя семь дней, то есть 16 февраля. Ранее повышение стоимости проезда планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля. О том, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 32 до 33 рублей, URA.RU писало еще в конце октября.