02 февраля 2023

В суде объяснили причину повесток Лаврову, Небензе и Конашенкову

MK: Тимирязевский суд не планирует допрашивать Лаврова, Небензю и Конашенкова в рамках расследования о фейках
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Допрос Лаврова в качестве свидетеля не планируется, сообщили в суде Фото:
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Фейки о спецоперации России на Украине

Повестки в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова, постоянного представителя при ООН Василия Небензи и официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова действительно были выписаны, однако никакого допроса чиновников Тимирязевский районный суд не планирует. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

«Тимирязевский районный суд обеспечил реализацию процессуальных прав стороне защиты, которой предстоит обосновать на судебном заседании причины, по которым заявляется ходатайство о допросе в качестве свидетелей указанных лиц. Поэтому вопрос о необходимости их явки на судебное заседание является преждевременным», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Повестки на имя Лаврова, Небензи и Конашенкова были выписаны в суде в рамках уголовного дела о «фейках об армии», обвиняемым по которому проходит студент МГУ Дмитрий Иванов, передает MK. Ранее к восьми годам лишения свободы из-за нарушения закона о фейках против российской армии приговорили журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ-иноагентов), решение вынес Басманный суд Москвы. Закон о фейках начал действовать 5 марта 2022 года, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Повестки в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова, постоянного представителя при ООН Василия Небензи и официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова действительно были выписаны, однако никакого допроса чиновников Тимирязевский районный суд не планирует. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе московских судов общей юрисдикции. «Тимирязевский районный суд обеспечил реализацию процессуальных прав стороне защиты, которой предстоит обосновать на судебном заседании причины, по которым заявляется ходатайство о допросе в качестве свидетелей указанных лиц. Поэтому вопрос о необходимости их явки на судебное заседание является преждевременным», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Повестки на имя Лаврова, Небензи и Конашенкова были выписаны в суде в рамках уголовного дела о «фейках об армии», обвиняемым по которому проходит студент МГУ Дмитрий Иванов, передает MK. Ранее к восьми годам лишения свободы из-за нарушения закона о фейках против российской армии приговорили журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ-иноагентов), решение вынес Басманный суд Москвы. Закон о фейках начал действовать 5 марта 2022 года, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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