Прокуратура ЯНАО поручила СКР наказать следователей, не расследующих коррупционное дело

03 февраля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Силовики затягивают расследование дела чиновников-коррупционеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Должностных лиц следственного отдела Салехарда (ЯНАО) могут привлечь к ответственности якобы из-за бездействия в расследовании громкого коррупционного дела. Как сообщил URA.RU активист Виктор Гузь, Салехардский суд в декабре обязал силовиков провести дополнительную проверку, но дело с места не сдвинулось. «Я получил письмо из прокуратуры ЯНАО о поручении следственному управлению СКР по ЯНАО привлечь к ответственности должностных лиц Салехардского межрайонного следственного отдела за злостное неисполнение решения суда. Кроме того, прокуратура ЯНАО поручила прокурору Салехарда отчитаться перед ними до 14 февраля о принятых мерах прокурорского реагирования в отношении предполагаемых ямальских коррупционеров», — сообщил агентству Виктор Гузь. Речь идет об одном из крупных коррупционных дел ЯНАО. В декабре 2022 года в Салехарде прошло заседание, на котором судом было отмечено, что сотрудники полиции и следкома за шесть лет не смогли в полную меру провести доследственную проверку и доказать виновность чиновников-коррупционеров. В СКР по ЯНАО агентству прокомментировали информацию. «В случае поступления данного обращения в следственное управление, оно будет рассмотрено в установленном законом порядке. Заявитель будет обязательно извещен о результатах его рассмотрения», — ответили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Должностных лиц следственного отдела Салехарда (ЯНАО) могут привлечь к ответственности якобы из-за бездействия в расследовании громкого коррупционного дела. Как сообщил URA.RU активист Виктор Гузь, Салехардский суд в декабре обязал силовиков провести дополнительную проверку, но дело с места не сдвинулось. «Я получил письмо из прокуратуры ЯНАО о поручении следственному управлению СКР по ЯНАО привлечь к ответственности должностных лиц Салехардского межрайонного следственного отдела за злостное неисполнение решения суда. Кроме того, прокуратура ЯНАО поручила прокурору Салехарда отчитаться перед ними до 14 февраля о принятых мерах прокурорского реагирования в отношении предполагаемых ямальских коррупционеров», — сообщил агентству Виктор Гузь. Речь идет об одном из крупных коррупционных дел ЯНАО. В декабре 2022 года в Салехарде прошло заседание, на котором судом было отмечено, что сотрудники полиции и следкома за шесть лет не смогли в полную меру провести доследственную проверку и доказать виновность чиновников-коррупционеров. В СКР по ЯНАО агентству прокомментировали информацию. «В случае поступления данного обращения в следственное управление, оно будет рассмотрено в установленном законом порядке. Заявитель будет обязательно извещен о результатах его рассмотрения», — ответили в ведомстве.