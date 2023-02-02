02 февраля 2023
01 февраля 2023

Прокуратура ЯНАО поручила СКР наказать следователей, не расследующих коррупционное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Силовики затягивают расследование дела чиновников-коррупционеров Фото:

Должностных лиц следственного отдела Салехарда (ЯНАО) могут привлечь к ответственности якобы из-за бездействия в расследовании громкого коррупционного дела. Как сообщил URA.RU активист Виктор Гузь, Салехардский суд в декабре обязал силовиков провести дополнительную проверку, но дело с места не сдвинулось.

«Я получил письмо из прокуратуры ЯНАО о поручении следственному управлению СКР по ЯНАО привлечь к ответственности должностных лиц Салехардского межрайонного следственного отдела за злостное неисполнение решения суда. Кроме того, прокуратура ЯНАО поручила прокурору Салехарда отчитаться перед ними до 14 февраля о принятых мерах прокурорского реагирования в отношении предполагаемых ямальских коррупционеров», — сообщил агентству Виктор Гузь.

Речь идет об одном из крупных коррупционных дел ЯНАО. В декабре 2022 года в Салехарде прошло заседание, на котором судом было отмечено, что сотрудники полиции и следкома за шесть лет не смогли в полную меру провести доследственную проверку и доказать виновность чиновников-коррупционеров.

В СКР по ЯНАО агентству прокомментировали информацию. «В случае поступления данного обращения в следственное управление, оно будет рассмотрено в установленном законом порядке. Заявитель будет обязательно извещен о результатах его рассмотрения», — ответили в ведомстве.

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Должностных лиц следственного отдела Салехарда (ЯНАО) могут привлечь к ответственности якобы из-за бездействия в расследовании громкого коррупционного дела. Как сообщил URA.RU активист Виктор Гузь, Салехардский суд в декабре обязал силовиков провести дополнительную проверку, но дело с места не сдвинулось. «Я получил письмо из прокуратуры ЯНАО о поручении следственному управлению СКР по ЯНАО привлечь к ответственности должностных лиц Салехардского межрайонного следственного отдела за злостное неисполнение решения суда. Кроме того, прокуратура ЯНАО поручила прокурору Салехарда отчитаться перед ними до 14 февраля о принятых мерах прокурорского реагирования в отношении предполагаемых ямальских коррупционеров», — сообщил агентству Виктор Гузь. Речь идет об одном из крупных коррупционных дел ЯНАО. В декабре 2022 года в Салехарде прошло заседание, на котором судом было отмечено, что сотрудники полиции и следкома за шесть лет не смогли в полную меру провести доследственную проверку и доказать виновность чиновников-коррупционеров. В СКР по ЯНАО агентству прокомментировали информацию. «В случае поступления данного обращения в следственное управление, оно будет рассмотрено в установленном законом порядке. Заявитель будет обязательно извещен о результатах его рассмотрения», — ответили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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