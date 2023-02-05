Военнослужащему из Кургана понравилась дисциплина в спецназе Кадырова

Курганский боец назвал плюсы службы в спецназе Кадырова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боец из Курганской области отправился служить в спецотряд «Ахмат» (также известен, как спецназ Кадырова) из-за дисциплины и хорошего обучения военному делу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил друг военнослужащего.

«Он пошел служить добровольцем в спецназ „Ахмат“, потому что там очень хорошая дисциплина и обучение [военному делу]. Говорил, что там все круто», — рассказал товарищ бойца.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские добровольцы из спецназа «Ахмат» ушли на фронт. По словам челябинского бойца Александра Воложанина, который служит в отряде Кадырова, перед отправкой на передовую все они прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС). Также штурмовик с позывным «Якудза» записывал видеообращение к курганцам и звал идти служить в «Ахмат», проходить обучение в Чечне. Набор добровольцев, желающих поехать на спецоперацию, боец проводил на Урале.

О начале специальной военной операции на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.