05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Военнослужащему из Кургана понравилась дисциплина в спецназе Кадырова

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Курганский боец назвал плюсы службы в спецназе Кадырова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец из Курганской области отправился служить в спецотряд «Ахмат» (также известен, как спецназ Кадырова) из-за дисциплины и хорошего обучения военному делу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил друг военнослужащего.

«Он пошел служить добровольцем в спецназ „Ахмат“, потому что там очень хорошая дисциплина и обучение [военному делу]. Говорил, что там все круто», — рассказал товарищ бойца.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские добровольцы из спецназа «Ахмат» ушли на фронт. По словам челябинского бойца Александра Воложанина, который служит в отряде Кадырова, перед отправкой на передовую все они прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС). Также штурмовик с позывным «Якудза» записывал видеообращение к курганцам и звал идти служить в «Ахмат», проходить обучение в Чечне. Набор добровольцев, желающих поехать на спецоперацию, боец проводил на Урале.

О начале специальной военной операции на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.

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Боец из Курганской области отправился служить в спецотряд «Ахмат» (также известен, как спецназ Кадырова) из-за дисциплины и хорошего обучения военному делу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил друг военнослужащего. «Он пошел служить добровольцем в спецназ „Ахмат“, потому что там очень хорошая дисциплина и обучение [военному делу]. Говорил, что там все круто», — рассказал товарищ бойца. Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские добровольцы из спецназа «Ахмат» ушли на фронт. По словам челябинского бойца Александра Воложанина, который служит в отряде Кадырова, перед отправкой на передовую все они прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС). Также штурмовик с позывным «Якудза» записывал видеообращение к курганцам и звал идти служить в «Ахмат», проходить обучение в Чечне. Набор добровольцев, желающих поехать на спецоперацию, боец проводил на Урале. О начале специальной военной операции на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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