Курганцы из спецназа Кадырова ушли на фронт

Курганские добровольцы из спецназа «Ахмат» ушли на фронт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские бойцы из спецназа «Ахмат», которые проходили подготовку в военном университете Чечни, отправились служить на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал челябинский боец, участник спецоперации в ДНР Александр Воложанин.

«В Российский университет спецназа (РУС) приезжали ребята из Курганской области. Они приезжали, чтобы стать добровольцами. Я с ними общался. Сейчас они уже служат на фронте своей Родине. Они участвуют в СВО в спецназе „Ахмат“ под руководством Героя России, генерала-майора Апты Алаудинова», — сказал Воложанин.

По словам челябинца, в РУС приезжают добровольцы, которые хотят получить профессиональную подготовку и стать бойцами отряда Кадырова. «В Чечню приезжает очень много добровольцев со всей страны. Все они настоящие патриоты России. Российский университет спецназа — это лучшее место сейчас для них. Здесь обучают профессионалы, предоставляется хорошая экипировка и оружие для выполнения боевых задач. К тому же, сам Рамзан Кадыров оказывает бойцам постоянную поддержку», — отметил представитель РУС.

Ранее URA.RU писало, что челябинский боец отряда Кадырова пригласил курганцев в Российский университет спецназа в Чечне. Александр «Якудза» Воложанин приехал из Грозного на Урал, чтобы заниматься набором добровольцев, желающих отправиться на спецоперацию. По его словам, РУС возместит все расходы за поездку до Чечни.

Специальная военная операция (СВО) на Украине была объявлена Путиным 24 февраля. По словам президента страны, главная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. Для достижения всех целей СВО был подписан указ о частичной мобилизации. Планируется, что на военную службу призовут около 300 тысяч военнообязанных. В первую очередь в армию будут забирать служивших граждан с боевым опытом и военными специальностями.