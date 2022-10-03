Челябинский боец отряда Кадырова позвал курганцев на спецоперацию. Видео

03 октября 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Александр «Якудза» Воложанин пригласил курганцев стать добровольцами в спецназе Кадырова (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участвовавший в спецоперации в ДНР лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», пригласил курганцев пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне и стать добровольцами в отряде Кадырова. Видеообращением челябинец поделился с корреспондентом URA.RU. «Дорогие, уважаемые курганцы! Обращаюсь к вам. Я, Александр Воложанин из Российского университета спецназа, приглашаю вас пройти обучение и принять участие в спецоперации. Приезжайте в мэрию города Грозный, скажите, что доброволец и вы получите хорошее обучение, обмундирование и лучшее оружие. Вы будете защищать нашу Родину», — сказал в видеообращении Воложанин. По его словам, он специально приехал из Чечни в Челябинск, чтобы заниматься набором добровольцев. Желающие приехать в центр РУС для подготовки к участию в СВО могут обратиться по номерам: +7 (925) 661 7777, +7 (925) 319 7777, +7 (925) 328 7777. Также он отметил, что все расходы за поездку до Чечни добровольцам возместят в полном размере. Ранее URA.RU писало, что челябинский боец отряда Кадырова поделился опытом участия в военной спецоперации. Александр Воложанин называет себя бойцом чеченского штурмового отряда имени Кадырова. В мае этого года он получил тяжелое ранение в голову при обстреле из украинского танка. В результате боец потерял один глаз. Александр принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию. Для достижения всех целей СВО президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В планах призвать из запаса 300 тысяч военнообязанных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участвовавший в спецоперации в ДНР лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», пригласил курганцев пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне и стать добровольцами в отряде Кадырова. Видеообращением челябинец поделился с корреспондентом URA.RU. «Дорогие, уважаемые курганцы! Обращаюсь к вам. Я, Александр Воложанин из Российского университета спецназа, приглашаю вас пройти обучение и принять участие в спецоперации. Приезжайте в мэрию города Грозный, скажите, что доброволец и вы получите хорошее обучение, обмундирование и лучшее оружие. Вы будете защищать нашу Родину», — сказал в видеообращении Воложанин. По его словам, он специально приехал из Чечни в Челябинск, чтобы заниматься набором добровольцев. Желающие приехать в центр РУС для подготовки к участию в СВО могут обратиться по номерам: +7 (925) 661 7777, +7 (925) 319 7777, +7 (925) 328 7777. Также он отметил, что все расходы за поездку до Чечни добровольцам возместят в полном размере. Ранее URA.RU писало, что челябинский боец отряда Кадырова поделился опытом участия в военной спецоперации. Александр Воложанин называет себя бойцом чеченского штурмового отряда имени Кадырова. В мае этого года он получил тяжелое ранение в голову при обстреле из украинского танка. В результате боец потерял один глаз. Александр принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию. Для достижения всех целей СВО президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В планах призвать из запаса 300 тысяч военнообязанных.