03 февраля 2023

The Telegraph: Британия намерена объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
МВД Британии планирует объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией Фото:
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Министерство внутренних дел Британии планирует официально объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«МВД Британии разрабатывает планы по признанию ЧВК „Вагнер“ террористической организацией», — пишет газета. Отмечается, что после этого принадлежность к ЧВК, посещение ее мероприятий и публичное ношение символики будут считать в Британии преступными деяниями.

По данным издания, обсуждения о присвоении организации подобного статуса пока что находятся на ранних стадиях. Однако решение может быть принято мгновенно.

Ранее Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Также персональные санкции были введены против структур и лиц, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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Министерство внутренних дел Британии планирует официально объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщает газета The Telegraph. «МВД Британии разрабатывает планы по признанию ЧВК „Вагнер“ террористической организацией», — пишет газета. Отмечается, что после этого принадлежность к ЧВК, посещение ее мероприятий и публичное ношение символики будут считать в Британии преступными деяниями. По данным издания, обсуждения о присвоении организации подобного статуса пока что находятся на ранних стадиях. Однако решение может быть принято мгновенно. Ранее Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Также персональные санкции были введены против структур и лиц, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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