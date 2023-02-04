Депардье раскрыл свое отношение к СВО почти через год раздумий

Депардье признался, что не изменил отношение к России из-за событий на Украине
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Жерар Депардье заявил, что не перестал любить русскую культуру Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Получивший российское гражданство и принявший православие французский актер Жерар Депардье заявил, что не перестал любить культуру России, несмотря на спецоперацию на Украине. В апреле 2022 году депутат Госдумы Сергей Миронов призывал Депардье определиться, чью сторону он занимает.

«Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю какую-то страну, то всегда за ее культуру», — поделился Депардье в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

Артист пообещал направить доходы со своих трех концертов в апреле в помощь жителям Украины. Также Депардье подчеркнул, что нельзя смешивать политику и актерское мастерство.

Депардье получил российский паспорт в 2013 году. А в 2020 году актер принял православие. В разговоре с URA.RU в апреле 2022 года депутат Сергей Миронов призывал зарубежных актеров, получивших российское гражданство, определиться, чью сторону занимает. Иначе артистов следует лишить гражданства, сказал тогда Миронов. А представитель Кремля Дмитрий Песков предлагал объяснить Депардье, что происходит на Украине, пишет Life.

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Получивший российское гражданство и принявший православие французский актер Жерар Депардье заявил, что не перестал любить культуру России, несмотря на спецоперацию на Украине. В апреле 2022 году депутат Госдумы Сергей Миронов призывал Депардье определиться, чью сторону он занимает. «Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю какую-то страну, то всегда за ее культуру», — поделился Депардье в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine. Артист пообещал направить доходы со своих трех концертов в апреле в помощь жителям Украины. Также Депардье подчеркнул, что нельзя смешивать политику и актерское мастерство. Депардье получил российский паспорт в 2013 году. А в 2020 году актер принял православие. В разговоре с URA.RU в апреле 2022 года депутат Сергей Миронов призывал зарубежных актеров, получивших российское гражданство, определиться, чью сторону занимает. Иначе артистов следует лишить гражданства, сказал тогда Миронов. А представитель Кремля Дмитрий Песков предлагал объяснить Депардье, что происходит на Украине, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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