Депардье раскрыл свое отношение к СВО почти через год раздумий

Получивший российское гражданство и принявший православие французский актер Жерар Депардье заявил, что не перестал любить культуру России, несмотря на спецоперацию на Украине. В апреле 2022 году депутат Госдумы Сергей Миронов призывал Депардье определиться, чью сторону он занимает.
«Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю какую-то страну, то всегда за ее культуру», — поделился Депардье в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.
Артист пообещал направить доходы со своих трех концертов в апреле в помощь жителям Украины. Также Депардье подчеркнул, что нельзя смешивать политику и актерское мастерство.
Депардье получил российский паспорт в 2013 году. А в 2020 году актер принял православие. В разговоре с URA.RU в апреле 2022 года депутат Сергей Миронов призывал зарубежных актеров, получивших российское гражданство, определиться, чью сторону занимает. Иначе артистов следует лишить гражданства, сказал тогда Миронов. А представитель Кремля Дмитрий Песков предлагал объяснить Депардье, что происходит на Украине, пишет Life.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Получивший российское гражданство и принявший православие французский актер Жерар Депардье заявил, что не перестал любить культуру России, несмотря на спецоперацию на Украине. В апреле 2022 году депутат Госдумы Сергей Миронов призывал Депардье определиться, чью сторону он занимает. «Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю какую-то страну, то всегда за ее культуру», — поделился Депардье в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine. Артист пообещал направить доходы со своих трех концертов в апреле в помощь жителям Украины. Также Депардье подчеркнул, что нельзя смешивать политику и актерское мастерство. Депардье получил российский паспорт в 2013 году. А в 2020 году актер принял православие. В разговоре с URA.RU в апреле 2022 года депутат Сергей Миронов призывал зарубежных актеров, получивших российское гражданство, определиться, чью сторону занимает. Иначе артистов следует лишить гражданства, сказал тогда Миронов. А представитель Кремля Дмитрий Песков предлагал объяснить Депардье, что происходит на Украине, пишет Life.