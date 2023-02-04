Депардье раскрыл свое отношение к СВО почти через год раздумий

Депардье признался, что не изменил отношение к России из-за событий на Украине

04 февраля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Жерар Депардье заявил, что не перестал любить русскую культуру Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Получивший российское гражданство и принявший православие французский актер Жерар Депардье заявил, что не перестал любить культуру России, несмотря на спецоперацию на Украине. В апреле 2022 году депутат Госдумы Сергей Миронов призывал Депардье определиться, чью сторону он занимает. «Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю какую-то страну, то всегда за ее культуру», — поделился Депардье в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine . Артист пообещал направить доходы со своих трех концертов в апреле в помощь жителям Украины. Также Депардье подчеркнул, что нельзя смешивать политику и актерское мастерство. Депардье получил российский паспорт в 2013 году. А в 2020 году актер принял православие. В разговоре с URA.RU в апреле 2022 года депутат Сергей Миронов призывал зарубежных актеров, получивших российское гражданство, определиться, чью сторону занимает. Иначе артистов следует лишить гражданства, сказал тогда Миронов. А представитель Кремля Дмитрий Песков предлагал объяснить Депардье, что происходит на Украине, пишет Life .

Получивший российское гражданство и принявший православие французский актер Жерар Депардье заявил, что не перестал любить культуру России, несмотря на спецоперацию на Украине. В апреле 2022 году депутат Госдумы Сергей Миронов призывал Депардье определиться, чью сторону он занимает. «Я по-прежнему русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю какую-то страну, то всегда за ее культуру», — поделился Депардье в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine. Артист пообещал направить доходы со своих трех концертов в апреле в помощь жителям Украины. Также Депардье подчеркнул, что нельзя смешивать политику и актерское мастерство. Депардье получил российский паспорт в 2013 году. А в 2020 году актер принял православие. В разговоре с URA.RU в апреле 2022 года депутат Сергей Миронов призывал зарубежных актеров, получивших российское гражданство, определиться, чью сторону занимает. Иначе артистов следует лишить гражданства, сказал тогда Миронов. А представитель Кремля Дмитрий Песков предлагал объяснить Депардье, что происходит на Украине, пишет Life.