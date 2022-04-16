Сергей Миронов: кого Путин считает «пятой колонной» в России

«Таких, как Депардье нужно лишить гражданства РФ»

16 апреля 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Лидер СР Сергей Миронов раскрыл, кого президент РФ Владимир Путин назвал «пятой колонной» Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французский актер Жерар Депардье должен быть лишен российского гражданства из-за того, что выступает против России, критикуя спецоперацию на Украине. Такие же меры должны приниматься ко всем, кто ведет «подрывную» деятельность в стране, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. В интервью URA.RU он объяснил, кто является «пятой колонной», о которой жестко высказался президент Владимир Путин, и почему ее нельзя недооценивать. — «Справедливая Россия» запустила сайт, который журналисты назвали порталом для жалоб на «врагов и изменников» (имеются в виду критики СВО), кто-то даже называет это местом для доносов. Всю информацию планируется передавать в СКР. Этот ресурс помогает бороться с «пятой колонной», о которой говорил президент Владимир Путин? Лидер СР Сергей Миронов считает, что уехавшая из России интеллигенция — не «пятая колонна», а «пятое колесо в телеге» Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Это один из проектов [сопредседателя партии] Захара Прилепина, его штабов. К нам и так по любому вопросу можно обратиться. Я и сам готов обращаться с проблемами людей к [главе СКР Александру] Бастрыкину. Этот проект — не поощрение доносов, не поиск «пятой колонны». Главная задача его в том, чтобы вопросы людей решались быстро, справедливо и в пользу граждан. — Президент на совещании с губернаторами впервые открыто и жестко заявил о существовании в России «пятой колонны». Та интеллигенция (артисты, ведущие), которая уехала в первые дни спецоперации на Украине, — это и есть предатели? Актер Жерар Депардье не может быть гражданином России, если он выступает против ее интересов, убежден Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Это не интеллигенция — а те, кого принято таковой называть. А еще точнее — они сами себя так называют. Но все эти псевдоинтеллигенты даже не «пятая колонна», а скорее «пятое колесо в телеге». Они путают узнаваемость с авторитетом. Наверное, многим любопытно, какие шарфики носит новомодная актриса с миллионами подписчиков. Но если подобный «инфлюенсер» [лидер мнений, который постами в соцсетях влияет на аудиторию] несет дичь про «кровавый режим» или строит трагическую гримаску, упоминая военную спецоперацию на Украине, у большинства россиян такие излияния вызывают лишь брезгливую улыбку. Это не «пятая колонна». Это люди, которые меняют Родину на то, что им кажется комфортнее. Продают первородство за чечевичную похлебку — вечный библейский сюжет. Их ждет очень жестокое разочарование. — А мы готовы по-прежнему считать россиянами зарубежных артистов Жерара Депардье и Наталью Орейро, осудивших спецоперацию? В отличие от них, актер Стивен Сигал выступил патриотично. — Господин Депардье же не скрывал, что он не хотел платить 56% своих доходов во Франции, и решил ради выгоды и 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства. Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию. — Кого еще имел в виду Путин, когда говорил о «пятой колонне»? «Пятая колонна» — это все, кто «стреляет по своим», даже словом, считает лидер СР Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Сегодня «пятая колонна» — это те, кто на информационном, бытовом и на публичном фронте прямо стреляет по своим. Самая опасная ее часть — это люди, которые идеологически стоят на вражеских позициях и которые себя не обнаруживают, скрывают свои настроения. Более того, до поры до времени они на словах полностью лояльны и поддерживают политику президента. Но в том-то и вся значимость спецоперации на Украине, что она заставляет принимать позицию, исходя из интересов России и ее народа, вставать рядом с президентом. Остальные становятся скрытыми или открытыми врагами. — Часть бизнеса, чиновников тоже там, среди гласных или негласных врагов? — У нас значительная часть бюрократии и бизнеса сориентирована на Запад. Там у них все: источники доходов, недвижимость, жены, дети, любовницы, яхты и самолеты. Они использовали Россию только для зарабатывания денег, а сами на чемоданах сидели. Сейчас они это все теряют, весь их мир рушится на глазах. Естественно, они категорические противники и президента, и специальной военной операции, и России как таковой. Смирятся они с этим или при определенных обстоятельствах постараются обратить все вспять — это очень серьезный вопрос. Поэтому вопрос «пятой колонны» нельзя недооценивать. Говоря по-простому, нужно применять правила войны: если ты по своим стреляешь (а опубликовать пост, написать, какие негодяйские вооруженные силы России, — это стрельба по своим), — это «пятая колонна», это враги. — Глава операций ЦРУ в странах бывшего СССР Стивен Холл заявил, что в скором времени произойдет «государственный переворот против Путина». Как вы оцениваете его слова? Неприятным сюрпризом для лидера Франции Эммунуэля Макрона ко второму туру президентских выборов может стать выявление военных из его страны в Мариуполе, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Этому господину [Холлу] мечтать не вредно. Они там [на Западе] сейчас в шоке: санкции ввели, а ничего не получается! Они в ужасе от того, что российский народ сплотился вокруг президента. Они забыли, что умом Россию не понять. Это они сейчас пусть свои шекели и доллары на бензоколонке считают, [президент США Джо] Байден пусть получает люлей от американцев (дедушка старый, ему все равно). Надо еще посмотреть, чем во Франции все закончится [кто выиграет президентские выборы] — [действующий президент Эммануэль] Макрон занервничал, и это хорошо. Сейчас красиво было бы из Мариуполя достать французских военных советников. Вот был бы подарочек Макрону ко второму туру! Что касается госслужащих, способных на переворот, — если у нас такие и есть, они помалкивают. Для них тоже, наверное, удивление и шок, что народ поддержал президента и специальную военную операцию. Они никак не могут понять, почему. Они думали, что подсуетятся, и все получится. Перебьются. Я уверен, что многие люди в правительстве, в других структурах занимают чужое место. Но все впереди. Все будет сделано, когда мы с победой завершим специальную военную операцию. В этом я не сомневаюсь. — Как вы считаете, при приеме на работу в бюджетное учреждение, на госслужбу, нужно проводить тестирование на лояльность к власти? Новость по теме Десять жителей ХМАО оштрафованы за дискредитацию армии РФ — Никакого специального тестирования вводить не надо. Сегодня ничто не остается бесследно. В век интернета все любители покрасоваться, высказаться. Заходишь в соцсети, смотришь: что ты делал и заявлял, товарищ, в 2014 году, когда Крым воссоединился с Родиной? А, парень, вот что ты заявлял. А теперь ты хочешь на госслужбу? Нет, иди-ка картошку сажай. Интернет помнит все, не надо никаких тестов. — То есть очищение власти будет, о чем говорил президент в одном из своих выступлений: «российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку»? Сергей Миронов прогнозирует серьезное очищение власти после окончания спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Очищение будет обязательно. История показывает, что всегда будут люди, страдающие несовместимостью с Россией. Ничего страшного. Их всегда будет ничтожное меньшинство — максимум первые проценты, не вижу в этом критической разницы. Пусть уезжают, возвращаются, снова уезжают и возвращаются — главное, чтобы Россия жила, развивалась и процветала. — В российском обществе в первые дни спецоперации был некий раскол, но уже через месяц — рост поддержки СВО и президента Владимира Путина практически до исторического максимума. Как это можно объяснить? Многие из тех, кто уехал из России в начале спецоперации на Украине, одумались и вернулись, говорит политик Сергей Миронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Раскола-то не было. Не сомневаюсь, что некоторые уже жалеют о том, что поначалу осудили спецоперацию. Кстати, недавний ролик украинской актрисы Андрианны Курилец с серпом объясняет, почему мы начали ее: на Украине сформировался настоящий нацизм. Многие, кто в первые пару недель уехали, уже возвращаются. Кто-то возвращается, поняв, что поторопился с выводами. Кто-то не смог терпеть отношения к себе на западе — этот дичайший ужас, феодализм, хотя им до сих пор не нравится сам факт проведения спецоперации. Но осознание того, что это не война с украинским народом, а борьба за будущее мира, за будущее суверенной России, ко многим приходит. Поэтому раскола не было и нет. «Организованной оппозиции в России нет» — Есть ли сейчас какая-то организованная структура оппозиции, лидеры, или это больше некое стихийное явление? Организованной оппозиции в России нет, убежден лидер СР Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Организованной оппозиции нет и быть не может. Но как минимум две разветвленных структуры на виду — это фонды [Михаила] Ходорковского [признан нежелательным в РФ] и [осужденного за мошенничество и неуважение к суду Алексея] Навального [признан иноагентом, экстремистской и запрещенной организацией в РФ]. Есть менее публичные. У них большое количество исполнителей, которые так или иначе много лет занимаются подрывной работой в России — и в соцсетях, и на улицах. Их и будет подпитывать Запад. Но нужно понимать, что в век интернета организованность принимает совершенно другие — мобильные и изменяемые — формы. Опыт «цветных революций» показывает, что с помощью социальных сетей можно жестко направлять толпу и добиваться нужного результата, оставаясь при этом за тысячи километров от эпицентра событий и не имея постоянной структуры в стране. Однако в случае со спецоперацией их попытки не увенчались успехом — поддержка президента 80%, благодаря его абсолютно правильному решению по денацификации и демилитаризации Украины. Власти должны больше разговаривать с людьми и объяснять им свои действия и решения, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Нужно ли переубеждать людей, которые выходили на улицы и выступали против спецоперации? — Да, нужно. Среди них много патриотов, как ни странно. Просто у них другая точка зрения на то, как нужно защищать интересы России. Среди них много умных и порядочных людей. Надо бороться за каждого соотечественника. Но если человек остается на своих извращенных позициях и продолжает «стрелять по своим», это надо пресекать и наказывать. Деятельность, направленную на расшатывание внутри страны, нужно жестко блокировать. — А что делать с теми, кого Путин назвал национал-предателями? Звучат довольно радикальные предложения, вплоть до лишения гражданства и изъятия имущества в России. — Почти 200 лет назад Петр Яковлевич Чаадаев про эту публику выразился куда жестче чем Путин. По его словам, «русский либерал — бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце это — солнце Запада». Нужно ли тратить время и силы, чтобы переубеждать безмозглую козявку? Ей ведь движут рефлексы, а не сознание. Так пусть летит, куда хочет. Но если «стреляет по своим» — вот таких нужно лишать гражданства. Не стоит только торопиться и устраивать охоту на ведьм. «Россия должна усилить информационный фронт» Россия должна усиливать информационный фронт, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — А что Россия может противопоставить «империи лжи», как назвал западное общество Путин? Военную мощь мы уже продемонстрировали. Но ведем жесткую информационную войну не только с Украиной, но и с Западом (достаточно вспомнить ситуацию в Буче и в Краматорске). — Хороший вопрос. Еще в начале спецоперации я предложил создать аналог Совинформбюро — единый центр, который занимался бы сбором и обработкой информации [о боевых действиях], грамотным ее донесением до самых разных слоев общества и в России, и на Западе. У нас до сих пор кто в лес, кто по дрова. А кровавые спектакли и подтасовки — это стиль майданной власти. Я уверен, что сценарии этих кровавых фейков пишутся не без участия западных специалистов по цветным и прочим революциям. Вспомните, силовой переворот бандеровцев начался с кровавой провокации — расстрела неизвестными снайперами якобы безоружных протестантов. Вспомните провокацию-спектакль с мирными жертвами якобы химического оружия в Сирии. Вспомните отравление Навального, на основе которого вылепили образ бесчеловечной российской власти. Буча, Краматорск — это все бьет в одну и ту же точку: расчеловечить русских, создать образ нелюдей, которым нет права жизни на земле. Чтобы остановить эту «империю лжи», нужно в разы усиливать наш информационный фронт. Нам нужна армия информаторов, проводников правды. А у нас всего 15 человек официальных военных корреспондентов — один на десять тысяч воюющих. У Украины в разы больше, они только и успевают строчить. Там подается все таким образом, будто они побеждают. Жители Украины абсолютно уверены, что все, они чуть ли не в Подмосковье. — В России приняты законы о фейках, об иноагентах, заблокированы «Фейсбук» и «Инстаграм», тот же запрет на критику СВО и Вооруженных сил. Сработали ли эти меры в информационной борьбе? Статья по теме Путин дал сигнал о сроках спецоперации на Украине — Это все сработало. Как могли допустить, чтобы в социальных сетях Meta размещались призывы убивать русских? Это фашизм! Если кому-то это не нравится, пусть он представит, что эти ребята, нацисты, могут прийти и к нему и сказать: «Что-то, парень, ты мне не нравишься. Дай-ка я тебе пузо вспорю и жене твой беременной». Что он на этот ответит?! Думайте головой. Фашизм — это страшно. Его нужно уничтожать в зародыше. Поэтому перед нами не должен стоять вопрос «бить или не бить (вести переговоры)?» С такими, как [президент Украины Владимир] Зеленский, вести переговоры нельзя. Обманет! Он уже продался нацистам. Денацификация может выражаться только в уничтожении режима Зеленского. Поэтому — бить! До победного конца! Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Французский актер Жерар Депардье должен быть лишен российского гражданства из-за того, что выступает против России, критикуя спецоперацию на Украине. Такие же меры должны приниматься ко всем, кто ведет «подрывную» деятельность в стране, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. В интервью URA.RU он объяснил, кто является «пятой колонной», о которой жестко высказался президент Владимир Путин, и почему ее нельзя недооценивать. — «Справедливая Россия» запустила сайт, который журналисты назвали порталом для жалоб на «врагов и изменников» (имеются в виду критики СВО), кто-то даже называет это местом для доносов. Всю информацию планируется передавать в СКР. Этот ресурс помогает бороться с «пятой колонной», о которой говорил президент Владимир Путин? — Это один из проектов [сопредседателя партии] Захара Прилепина, его штабов. К нам и так по любому вопросу можно обратиться. Я и сам готов обращаться с проблемами людей к [главе СКР Александру] Бастрыкину. Этот проект — не поощрение доносов, не поиск «пятой колонны». Главная задача его в том, чтобы вопросы людей решались быстро, справедливо и в пользу граждан. — Президент на совещании с губернаторами впервые открыто и жестко заявил о существовании в России «пятой колонны». Та интеллигенция (артисты, ведущие), которая уехала в первые дни спецоперации на Украине, — это и есть предатели? — Это не интеллигенция — а те, кого принято таковой называть. А еще точнее — они сами себя так называют. Но все эти псевдоинтеллигенты даже не «пятая колонна», а скорее «пятое колесо в телеге». Они путают узнаваемость с авторитетом. Наверное, многим любопытно, какие шарфики носит новомодная актриса с миллионами подписчиков. Но если подобный «инфлюенсер» [лидер мнений, который постами в соцсетях влияет на аудиторию] несет дичь про «кровавый режим» или строит трагическую гримаску, упоминая военную спецоперацию на Украине, у большинства россиян такие излияния вызывают лишь брезгливую улыбку. Это не «пятая колонна». Это люди, которые меняют Родину на то, что им кажется комфортнее. Продают первородство за чечевичную похлебку — вечный библейский сюжет. Их ждет очень жестокое разочарование. — А мы готовы по-прежнему считать россиянами зарубежных артистов Жерара Депардье и Наталью Орейро, осудивших спецоперацию? В отличие от них, актер Стивен Сигал выступил патриотично. — Господин Депардье же не скрывал, что он не хотел платить 56% своих доходов во Франции, и решил ради выгоды и 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства. Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию. — Кого еще имел в виду Путин, когда говорил о «пятой колонне»? — Сегодня «пятая колонна» — это те, кто на информационном, бытовом и на публичном фронте прямо стреляет по своим. Самая опасная ее часть — это люди, которые идеологически стоят на вражеских позициях и которые себя не обнаруживают, скрывают свои настроения. Более того, до поры до времени они на словах полностью лояльны и поддерживают политику президента. Но в том-то и вся значимость спецоперации на Украине, что она заставляет принимать позицию, исходя из интересов России и ее народа, вставать рядом с президентом. Остальные становятся скрытыми или открытыми врагами. — Часть бизнеса, чиновников тоже там, среди гласных или негласных врагов? — У нас значительная часть бюрократии и бизнеса сориентирована на Запад. Там у них все: источники доходов, недвижимость, жены, дети, любовницы, яхты и самолеты. Они использовали Россию только для зарабатывания денег, а сами на чемоданах сидели. Сейчас они это все теряют, весь их мир рушится на глазах. Естественно, они категорические противники и президента, и специальной военной операции, и России как таковой. Смирятся они с этим или при определенных обстоятельствах постараются обратить все вспять — это очень серьезный вопрос. Поэтому вопрос «пятой колонны» нельзя недооценивать. Говоря по-простому, нужно применять правила войны: если ты по своим стреляешь (а опубликовать пост, написать, какие негодяйские вооруженные силы России, — это стрельба по своим), — это «пятая колонна», это враги. — Глава операций ЦРУ в странах бывшего СССР Стивен Холл заявил, что в скором времени произойдет «государственный переворот против Путина». Как вы оцениваете его слова? — Этому господину [Холлу] мечтать не вредно. Они там [на Западе] сейчас в шоке: санкции ввели, а ничего не получается! Они в ужасе от того, что российский народ сплотился вокруг президента. Они забыли, что умом Россию не понять. Это они сейчас пусть свои шекели и доллары на бензоколонке считают, [президент США Джо] Байден пусть получает люлей от американцев (дедушка старый, ему все равно). Надо еще посмотреть, чем во Франции все закончится [кто выиграет президентские выборы] — [действующий президент Эммануэль] Макрон занервничал, и это хорошо. Сейчас красиво было бы из Мариуполя достать французских военных советников. Вот был бы подарочек Макрону ко второму туру! Что касается госслужащих, способных на переворот, — если у нас такие и есть, они помалкивают. Для них тоже, наверное, удивление и шок, что народ поддержал президента и специальную военную операцию. Они никак не могут понять, почему. Они думали, что подсуетятся, и все получится. Перебьются. Я уверен, что многие люди в правительстве, в других структурах занимают чужое место. Но все впереди. Все будет сделано, когда мы с победой завершим специальную военную операцию. В этом я не сомневаюсь. — Как вы считаете, при приеме на работу в бюджетное учреждение, на госслужбу, нужно проводить тестирование на лояльность к власти? — Никакого специального тестирования вводить не надо. Сегодня ничто не остается бесследно. В век интернета все любители покрасоваться, высказаться. Заходишь в соцсети, смотришь: что ты делал и заявлял, товарищ, в 2014 году, когда Крым воссоединился с Родиной? А, парень, вот что ты заявлял. А теперь ты хочешь на госслужбу? Нет, иди-ка картошку сажай. Интернет помнит все, не надо никаких тестов. — То есть очищение власти будет, о чем говорил президент в одном из своих выступлений: «российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку»? — Очищение будет обязательно. История показывает, что всегда будут люди, страдающие несовместимостью с Россией. Ничего страшного. Их всегда будет ничтожное меньшинство — максимум первые проценты, не вижу в этом критической разницы. Пусть уезжают, возвращаются, снова уезжают и возвращаются — главное, чтобы Россия жила, развивалась и процветала. — В российском обществе в первые дни спецоперации был некий раскол, но уже через месяц — рост поддержки СВО и президента Владимира Путина практически до исторического максимума. Как это можно объяснить? — Раскола-то не было. Не сомневаюсь, что некоторые уже жалеют о том, что поначалу осудили спецоперацию. Кстати, недавний ролик украинской актрисы Андрианны Курилец с серпом объясняет, почему мы начали ее: на Украине сформировался настоящий нацизм. Многие, кто в первые пару недель уехали, уже возвращаются. Кто-то возвращается, поняв, что поторопился с выводами. Кто-то не смог терпеть отношения к себе на западе — этот дичайший ужас, феодализм, хотя им до сих пор не нравится сам факт проведения спецоперации. Но осознание того, что это не война с украинским народом, а борьба за будущее мира, за будущее суверенной России, ко многим приходит. Поэтому раскола не было и нет. «Организованной оппозиции в России нет» — Есть ли сейчас какая-то организованная структура оппозиции, лидеры, или это больше некое стихийное явление? — Организованной оппозиции нет и быть не может. Но как минимум две разветвленных структуры на виду — это фонды [Михаила] Ходорковского [признан нежелательным в РФ] и [осужденного за мошенничество и неуважение к суду Алексея] Навального [признан иноагентом, экстремистской и запрещенной организацией в РФ]. Есть менее публичные. У них большое количество исполнителей, которые так или иначе много лет занимаются подрывной работой в России — и в соцсетях, и на улицах. Их и будет подпитывать Запад. Но нужно понимать, что в век интернета организованность принимает совершенно другие — мобильные и изменяемые — формы. Опыт «цветных революций» показывает, что с помощью социальных сетей можно жестко направлять толпу и добиваться нужного результата, оставаясь при этом за тысячи километров от эпицентра событий и не имея постоянной структуры в стране. Однако в случае со спецоперацией их попытки не увенчались успехом — поддержка президента 80%, благодаря его абсолютно правильному решению по денацификации и демилитаризации Украины. — Нужно ли переубеждать людей, которые выходили на улицы и выступали против спецоперации? — Да, нужно. Среди них много патриотов, как ни странно. Просто у них другая точка зрения на то, как нужно защищать интересы России. Среди них много умных и порядочных людей. Надо бороться за каждого соотечественника. Но если человек остается на своих извращенных позициях и продолжает «стрелять по своим», это надо пресекать и наказывать. Деятельность, направленную на расшатывание внутри страны, нужно жестко блокировать. — А что делать с теми, кого Путин назвал национал-предателями? Звучат довольно радикальные предложения, вплоть до лишения гражданства и изъятия имущества в России. — Почти 200 лет назад Петр Яковлевич Чаадаев про эту публику выразился куда жестче чем Путин. По его словам, «русский либерал — бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце это — солнце Запада». Нужно ли тратить время и силы, чтобы переубеждать безмозглую козявку? Ей ведь движут рефлексы, а не сознание. Так пусть летит, куда хочет. Но если «стреляет по своим» — вот таких нужно лишать гражданства. Не стоит только торопиться и устраивать охоту на ведьм. «Россия должна усилить информационный фронт» — А что Россия может противопоставить «империи лжи», как назвал западное общество Путин? Военную мощь мы уже продемонстрировали. Но ведем жесткую информационную войну не только с Украиной, но и с Западом (достаточно вспомнить ситуацию в Буче и в Краматорске). — Хороший вопрос. Еще в начале спецоперации я предложил создать аналог Совинформбюро — единый центр, который занимался бы сбором и обработкой информации [о боевых действиях], грамотным ее донесением до самых разных слоев общества и в России, и на Западе. У нас до сих пор кто в лес, кто по дрова. А кровавые спектакли и подтасовки — это стиль майданной власти. Я уверен, что сценарии этих кровавых фейков пишутся не без участия западных специалистов по цветным и прочим революциям. Вспомните, силовой переворот бандеровцев начался с кровавой провокации — расстрела неизвестными снайперами якобы безоружных протестантов. Вспомните провокацию-спектакль с мирными жертвами якобы химического оружия в Сирии. Вспомните отравление Навального, на основе которого вылепили образ бесчеловечной российской власти. Буча, Краматорск — это все бьет в одну и ту же точку: расчеловечить русских, создать образ нелюдей, которым нет права жизни на земле. Чтобы остановить эту «империю лжи», нужно в разы усиливать наш информационный фронт. Нам нужна армия информаторов, проводников правды. А у нас всего 15 человек официальных военных корреспондентов — один на десять тысяч воюющих. У Украины в разы больше, они только и успевают строчить. Там подается все таким образом, будто они побеждают. Жители Украины абсолютно уверены, что все, они чуть ли не в Подмосковье. — В России приняты законы о фейках, об иноагентах, заблокированы «Фейсбук» и «Инстаграм», тот же запрет на критику СВО и Вооруженных сил. Сработали ли эти меры в информационной борьбе? — Это все сработало. Как могли допустить, чтобы в социальных сетях Meta размещались призывы убивать русских? Это фашизм! Если кому-то это не нравится, пусть он представит, что эти ребята, нацисты, могут прийти и к нему и сказать: «Что-то, парень, ты мне не нравишься. Дай-ка я тебе пузо вспорю и жене твой беременной». Что он на этот ответит?! Думайте головой. Фашизм — это страшно. Его нужно уничтожать в зародыше. Поэтому перед нами не должен стоять вопрос «бить или не бить (вести переговоры)?» С такими, как [президент Украины Владимир] Зеленский, вести переговоры нельзя. Обманет! Он уже продался нацистам. Денацификация может выражаться только в уничтожении режима Зеленского. Поэтому — бить! До победного конца!