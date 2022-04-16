Сергей Миронов: кого Путин считает «пятой колонной» в России

«Таких, как Депардье нужно лишить гражданства РФ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Миронов интервью. Москва, миронов сергей
Лидер СР Сергей Миронов раскрыл, кого президент РФ Владимир Путин назвал «пятой колонной» Фото:
статья из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Французский актер Жерар Депардье должен быть лишен российского гражданства из-за того, что выступает против России, критикуя спецоперацию на Украине. Такие же меры должны приниматься ко всем, кто ведет «подрывную» деятельность в стране, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. В интервью URA.RU он объяснил, кто является «пятой колонной», о которой жестко высказался президент Владимир Путин, и почему ее нельзя недооценивать.

— «Справедливая Россия» запустила сайт, который журналисты назвали порталом для жалоб на «врагов и изменников» (имеются в виду критики СВО), кто-то даже называет это местом для доносов. Всю информацию планируется передавать в СКР. Этот ресурс помогает бороться с «пятой колонной», о которой говорил президент Владимир Путин?

Сергей Миронов интервью. Москва
Лидер СР Сергей Миронов считает, что уехавшая из России интеллигенция — не «пятая колонна», а «пятое колесо в телеге»
Фото:

— Это один из проектов [сопредседателя партии] Захара Прилепина, его штабов. К нам и так по любому вопросу можно обратиться. Я и сам готов обращаться с проблемами людей к [главе СКР Александру] Бастрыкину. Этот проект — не поощрение доносов, не поиск «пятой колонны». Главная задача его в том, чтобы вопросы людей решались быстро, справедливо и в пользу граждан.

— Президент на совещании с губернаторами впервые открыто и жестко заявил о существовании в России «пятой колонны». Та интеллигенция (артисты, ведущие), которая уехала в первые дни спецоперации на Украине, — это и есть предатели?

Сергей Миронов интервью. Москва
Актер Жерар Депардье не может быть гражданином России, если он выступает против ее интересов, убежден Сергей Миронов
Фото:

— Это не интеллигенция — а те, кого принято таковой называть. А еще точнее — они сами себя так называют. Но все эти псевдоинтеллигенты даже не «пятая колонна», а скорее «пятое колесо в телеге». Они путают узнаваемость с авторитетом. Наверное, многим любопытно, какие шарфики носит новомодная актриса с миллионами подписчиков. Но если подобный «инфлюенсер» [лидер мнений, который постами в соцсетях влияет на аудиторию] несет дичь про «кровавый режим» или строит трагическую гримаску, упоминая военную спецоперацию на Украине, у большинства россиян такие излияния вызывают лишь брезгливую улыбку. Это не «пятая колонна». Это люди, которые меняют Родину на то, что им кажется комфортнее. Продают первородство за чечевичную похлебку — вечный библейский сюжет. Их ждет очень жестокое разочарование.

— А мы готовы по-прежнему считать россиянами зарубежных артистов Жерара Депардье и Наталью Орейро, осудивших спецоперацию? В отличие от них, актер Стивен Сигал выступил патриотично.

— Господин Депардье же не скрывал, что он не хотел платить 56% своих доходов во Франции, и решил ради выгоды и 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства.

Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию.

— Кого еще имел в виду Путин, когда говорил о «пятой колонне»?

Сергей Миронов интервью. Москва
«Пятая колонна» — это все, кто «стреляет по своим», даже словом, считает лидер СР Сергей Миронов
Фото:

— Сегодня «пятая колонна» — это те, кто на информационном, бытовом и на публичном фронте прямо стреляет по своим. Самая опасная ее часть — это люди, которые идеологически стоят на вражеских позициях и которые себя не обнаруживают, скрывают свои настроения. Более того, до поры до времени они на словах полностью лояльны и поддерживают политику президента. Но в том-то и вся значимость спецоперации на Украине, что она заставляет принимать позицию, исходя из интересов России и ее народа, вставать рядом с президентом. Остальные становятся скрытыми или открытыми врагами.

— Часть бизнеса, чиновников тоже там, среди гласных или негласных врагов?

— У нас значительная часть бюрократии и бизнеса сориентирована на Запад. Там у них все: источники доходов, недвижимость, жены, дети, любовницы, яхты и самолеты. Они использовали Россию только для зарабатывания денег, а сами на чемоданах сидели. Сейчас они это все теряют, весь их мир рушится на глазах. Естественно, они категорические противники и президента, и специальной военной операции, и России как таковой. Смирятся они с этим или при определенных обстоятельствах постараются обратить все вспять — это очень серьезный вопрос.

Поэтому вопрос «пятой колонны» нельзя недооценивать. Говоря по-простому, нужно применять правила войны: если ты по своим стреляешь (а опубликовать пост, написать, какие негодяйские вооруженные силы России, — это стрельба по своим), — это «пятая колонна», это враги.

— Глава операций ЦРУ в странах бывшего СССР Стивен Холл заявил, что в скором времени произойдет «государственный переворот против Путина». Как вы оцениваете его слова?

ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург
Неприятным сюрпризом для лидера Франции Эммунуэля Макрона ко второму туру президентских выборов может стать выявление военных из его страны в Мариуполе, считает Сергей Миронов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Этому господину [Холлу] мечтать не вредно. Они там [на Западе] сейчас в шоке: санкции ввели, а ничего не получается! Они в ужасе от того, что российский народ сплотился вокруг президента. Они забыли, что умом Россию не понять. Это они сейчас пусть свои шекели и доллары на бензоколонке считают, [президент США Джо] Байден пусть получает люлей от американцев (дедушка старый, ему все равно). Надо еще посмотреть, чем во Франции все закончится [кто выиграет президентские выборы] — [действующий президент Эммануэль] Макрон занервничал, и это хорошо. Сейчас красиво было бы из Мариуполя достать французских военных советников. Вот был бы подарочек Макрону ко второму туру!

Что касается госслужащих, способных на переворот, — если у нас такие и есть, они помалкивают. Для них тоже, наверное, удивление и шок, что народ поддержал президента и специальную военную операцию. Они никак не могут понять, почему. Они думали, что подсуетятся, и все получится. Перебьются. Я уверен, что многие люди в правительстве, в других структурах занимают чужое место. Но все впереди. Все будет сделано, когда мы с победой завершим специальную военную операцию. В этом я не сомневаюсь.

— Как вы считаете, при приеме на работу в бюджетное учреждение, на госслужбу, нужно проводить тестирование на лояльность к власти?

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— Никакого специального тестирования вводить не надо. Сегодня ничто не остается бесследно. В век интернета все любители покрасоваться, высказаться. Заходишь в соцсети, смотришь: что ты делал и заявлял, товарищ, в 2014 году, когда Крым воссоединился с Родиной? А, парень, вот что ты заявлял. А теперь ты хочешь на госслужбу? Нет, иди-ка картошку сажай. Интернет помнит все, не надо никаких тестов.

— То есть очищение власти будет, о чем говорил президент в одном из своих выступлений: «российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку»?

Заседание городской думы. Курган
Сергей Миронов прогнозирует серьезное очищение власти после окончания спецоперации на Украине
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Очищение будет обязательно. История показывает, что всегда будут люди, страдающие несовместимостью с Россией. Ничего страшного. Их всегда будет ничтожное меньшинство — максимум первые проценты, не вижу в этом критической разницы. Пусть уезжают, возвращаются, снова уезжают и возвращаются — главное, чтобы Россия жила, развивалась и процветала.

— В российском обществе в первые дни спецоперации был некий раскол, но уже через месяц — рост поддержки СВО и президента Владимира Путина практически до исторического максимума. Как это можно объяснить?

Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург
Многие из тех, кто уехал из России в начале спецоперации на Украине, одумались и вернулись, говорит политик Сергей Миронов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Раскола-то не было. Не сомневаюсь, что некоторые уже жалеют о том, что поначалу осудили спецоперацию. Кстати, недавний ролик украинской актрисы Андрианны Курилец с серпом объясняет, почему мы начали ее: на Украине сформировался настоящий нацизм. Многие, кто в первые пару недель уехали, уже возвращаются. Кто-то возвращается, поняв, что поторопился с выводами.

Кто-то не смог терпеть отношения к себе на западе — этот дичайший ужас, феодализм, хотя им до сих пор не нравится сам факт проведения спецоперации. Но осознание того, что это не война с украинским народом, а борьба за будущее мира, за будущее суверенной России, ко многим приходит. Поэтому раскола не было и нет.

«Организованной оппозиции в России нет»

— Есть ли сейчас какая-то организованная структура оппозиции, лидеры, или это больше некое стихийное явление?

Антивоенный митинг на Пушкинской площади. Москва
Организованной оппозиции в России нет, убежден лидер СР Сергей Миронов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Организованной оппозиции нет и быть не может. Но как минимум две разветвленных структуры на виду — это фонды [Михаила] Ходорковского [признан нежелательным в РФ] и [осужденного за мошенничество и неуважение к суду Алексея] Навального [признан иноагентом, экстремистской и запрещенной организацией в РФ]. Есть менее публичные. У них большое количество исполнителей, которые так или иначе много лет занимаются подрывной работой в России — и в соцсетях, и на улицах. Их и будет подпитывать Запад.

Но нужно понимать, что в век интернета организованность принимает совершенно другие — мобильные и изменяемые — формы. Опыт «цветных революций» показывает, что с помощью социальных сетей можно жестко направлять толпу и добиваться нужного результата, оставаясь при этом за тысячи километров от эпицентра событий и не имея постоянной структуры в стране. Однако в случае со спецоперацией их попытки не увенчались успехом — поддержка президента 80%, благодаря его абсолютно правильному решению по денацификации и демилитаризации Украины.

Пикет против qr-кодов, обязательной вакцинации. Екатеринбург
Власти должны больше разговаривать с людьми и объяснять им свои действия и решения, считает Сергей Миронов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Нужно ли переубеждать людей, которые выходили на улицы и выступали против спецоперации?

— Да, нужно. Среди них много патриотов, как ни странно. Просто у них другая точка зрения на то, как нужно защищать интересы России. Среди них много умных и порядочных людей. Надо бороться за каждого соотечественника. Но если человек остается на своих извращенных позициях и продолжает «стрелять по своим», это надо пресекать и наказывать. Деятельность, направленную на расшатывание внутри страны, нужно жестко блокировать.

— А что делать с теми, кого Путин назвал национал-предателями? Звучат довольно радикальные предложения, вплоть до лишения гражданства и изъятия имущества в России.

— Почти 200 лет назад Петр Яковлевич Чаадаев про эту публику выразился куда жестче чем Путин. По его словам, «русский либерал — бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце это — солнце Запада». Нужно ли тратить время и силы, чтобы переубеждать безмозглую козявку? Ей ведь движут рефлексы, а не сознание. Так пусть летит, куда хочет. Но если «стреляет по своим» — вот таких нужно лишать гражданства. Не стоит только торопиться и устраивать охоту на ведьм.

«Россия должна усилить информационный фронт»

Сергей Миронов интервью. Москва
Россия должна усиливать информационный фронт, считает Сергей Миронов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— А что Россия может противопоставить «империи лжи», как назвал западное общество Путин? Военную мощь мы уже продемонстрировали. Но ведем жесткую информационную войну не только с Украиной, но и с Западом (достаточно вспомнить ситуацию в Буче и в Краматорске).

— Хороший вопрос. Еще в начале спецоперации я предложил создать аналог Совинформбюро — единый центр, который занимался бы сбором и обработкой информации [о боевых действиях], грамотным ее донесением до самых разных слоев общества и в России, и на Западе. У нас до сих пор кто в лес, кто по дрова.

А кровавые спектакли и подтасовки — это стиль майданной власти. Я уверен, что сценарии этих кровавых фейков пишутся не без участия западных специалистов по цветным и прочим революциям. Вспомните, силовой переворот бандеровцев начался с кровавой провокации — расстрела неизвестными снайперами якобы безоружных протестантов. Вспомните провокацию-спектакль с мирными жертвами якобы химического оружия в Сирии. Вспомните отравление Навального, на основе которого вылепили образ бесчеловечной российской власти.

Буча, Краматорск — это все бьет в одну и ту же точку: расчеловечить русских, создать образ нелюдей, которым нет права жизни на земле. Чтобы остановить эту «империю лжи», нужно в разы усиливать наш информационный фронт.

Нам нужна армия информаторов, проводников правды. А у нас всего 15 человек официальных военных корреспондентов — один на десять тысяч воюющих. У Украины в разы больше, они только и успевают строчить. Там подается все таким образом, будто они побеждают. Жители Украины абсолютно уверены, что все, они чуть ли не в Подмосковье.

— В России приняты законы о фейках, об иноагентах, заблокированы «Фейсбук» и «Инстаграм», тот же запрет на критику СВО и Вооруженных сил. Сработали ли эти меры в информационной борьбе?

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— Это все сработало. Как могли допустить, чтобы в социальных сетях Meta размещались призывы убивать русских? Это фашизм! Если кому-то это не нравится, пусть он представит, что эти ребята, нацисты, могут прийти и к нему и сказать: «Что-то, парень, ты мне не нравишься. Дай-ка я тебе пузо вспорю и жене твой беременной». Что он на этот ответит?! Думайте головой. Фашизм — это страшно. Его нужно уничтожать в зародыше.

Поэтому перед нами не должен стоять вопрос «бить или не бить (вести переговоры)?» С такими, как [президент Украины Владимир] Зеленский, вести переговоры нельзя. Обманет! Он уже продался нацистам. Денацификация может выражаться только в уничтожении режима Зеленского. Поэтому — бить! До победного конца!

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Французский актер Жерар Депардье должен быть лишен российского гражданства из-за того, что выступает против России, критикуя спецоперацию на Украине. Такие же меры должны приниматься ко всем, кто ведет «подрывную» деятельность в стране, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. В интервью URA.RU он объяснил, кто является «пятой колонной», о которой жестко высказался президент Владимир Путин, и почему ее нельзя недооценивать. — «Справедливая Россия» запустила сайт, который журналисты назвали порталом для жалоб на «врагов и изменников» (имеются в виду критики СВО), кто-то даже называет это местом для доносов. Всю информацию планируется передавать в СКР. Этот ресурс помогает бороться с «пятой колонной», о которой говорил президент Владимир Путин? — Это один из проектов [сопредседателя партии] Захара Прилепина, его штабов. К нам и так по любому вопросу можно обратиться. Я и сам готов обращаться с проблемами людей к [главе СКР Александру] Бастрыкину. Этот проект — не поощрение доносов, не поиск «пятой колонны». Главная задача его в том, чтобы вопросы людей решались быстро, справедливо и в пользу граждан. — Президент на совещании с губернаторами впервые открыто и жестко заявил о существовании в России «пятой колонны». Та интеллигенция (артисты, ведущие), которая уехала в первые дни спецоперации на Украине, — это и есть предатели? — Это не интеллигенция — а те, кого принято таковой называть. А еще точнее — они сами себя так называют. Но все эти псевдоинтеллигенты даже не «пятая колонна», а скорее «пятое колесо в телеге». Они путают узнаваемость с авторитетом. Наверное, многим любопытно, какие шарфики носит новомодная актриса с миллионами подписчиков. Но если подобный «инфлюенсер» [лидер мнений, который постами в соцсетях влияет на аудиторию] несет дичь про «кровавый режим» или строит трагическую гримаску, упоминая военную спецоперацию на Украине, у большинства россиян такие излияния вызывают лишь брезгливую улыбку. Это не «пятая колонна». Это люди, которые меняют Родину на то, что им кажется комфортнее. Продают первородство за чечевичную похлебку — вечный библейский сюжет. Их ждет очень жестокое разочарование. — А мы готовы по-прежнему считать россиянами зарубежных артистов Жерара Депардье и Наталью Орейро, осудивших спецоперацию? В отличие от них, актер Стивен Сигал выступил патриотично. — Господин Депардье же не скрывал, что он не хотел платить 56% своих доходов во Франции, и решил ради выгоды и 13-процентного подоходного налога получить гражданство России. Таких надо лишать гражданства. Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию. — Кого еще имел в виду Путин, когда говорил о «пятой колонне»? — Сегодня «пятая колонна» — это те, кто на информационном, бытовом и на публичном фронте прямо стреляет по своим. Самая опасная ее часть — это люди, которые идеологически стоят на вражеских позициях и которые себя не обнаруживают, скрывают свои настроения. Более того, до поры до времени они на словах полностью лояльны и поддерживают политику президента. Но в том-то и вся значимость спецоперации на Украине, что она заставляет принимать позицию, исходя из интересов России и ее народа, вставать рядом с президентом. Остальные становятся скрытыми или открытыми врагами. — Часть бизнеса, чиновников тоже там, среди гласных или негласных врагов? — У нас значительная часть бюрократии и бизнеса сориентирована на Запад. Там у них все: источники доходов, недвижимость, жены, дети, любовницы, яхты и самолеты. Они использовали Россию только для зарабатывания денег, а сами на чемоданах сидели. Сейчас они это все теряют, весь их мир рушится на глазах. Естественно, они категорические противники и президента, и специальной военной операции, и России как таковой. Смирятся они с этим или при определенных обстоятельствах постараются обратить все вспять — это очень серьезный вопрос. Поэтому вопрос «пятой колонны» нельзя недооценивать. Говоря по-простому, нужно применять правила войны: если ты по своим стреляешь (а опубликовать пост, написать, какие негодяйские вооруженные силы России, — это стрельба по своим), — это «пятая колонна», это враги. — Глава операций ЦРУ в странах бывшего СССР Стивен Холл заявил, что в скором времени произойдет «государственный переворот против Путина». Как вы оцениваете его слова? — Этому господину [Холлу] мечтать не вредно. Они там [на Западе] сейчас в шоке: санкции ввели, а ничего не получается! Они в ужасе от того, что российский народ сплотился вокруг президента. Они забыли, что умом Россию не понять. Это они сейчас пусть свои шекели и доллары на бензоколонке считают, [президент США Джо] Байден пусть получает люлей от американцев (дедушка старый, ему все равно). Надо еще посмотреть, чем во Франции все закончится [кто выиграет президентские выборы] — [действующий президент Эммануэль] Макрон занервничал, и это хорошо. Сейчас красиво было бы из Мариуполя достать французских военных советников. Вот был бы подарочек Макрону ко второму туру! Что касается госслужащих, способных на переворот, — если у нас такие и есть, они помалкивают. Для них тоже, наверное, удивление и шок, что народ поддержал президента и специальную военную операцию. Они никак не могут понять, почему. Они думали, что подсуетятся, и все получится. Перебьются. Я уверен, что многие люди в правительстве, в других структурах занимают чужое место. Но все впереди. Все будет сделано, когда мы с победой завершим специальную военную операцию. В этом я не сомневаюсь. — Как вы считаете, при приеме на работу в бюджетное учреждение, на госслужбу, нужно проводить тестирование на лояльность к власти? — Никакого специального тестирования вводить не надо. Сегодня ничто не остается бесследно. В век интернета все любители покрасоваться, высказаться. Заходишь в соцсети, смотришь: что ты делал и заявлял, товарищ, в 2014 году, когда Крым воссоединился с Родиной? А, парень, вот что ты заявлял. А теперь ты хочешь на госслужбу? Нет, иди-ка картошку сажай. Интернет помнит все, не надо никаких тестов. — То есть очищение власти будет, о чем говорил президент в одном из своих выступлений: «российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку»? — Очищение будет обязательно. История показывает, что всегда будут люди, страдающие несовместимостью с Россией. Ничего страшного. Их всегда будет ничтожное меньшинство — максимум первые проценты, не вижу в этом критической разницы. Пусть уезжают, возвращаются, снова уезжают и возвращаются — главное, чтобы Россия жила, развивалась и процветала. — В российском обществе в первые дни спецоперации был некий раскол, но уже через месяц — рост поддержки СВО и президента Владимира Путина практически до исторического максимума. Как это можно объяснить? — Раскола-то не было. Не сомневаюсь, что некоторые уже жалеют о том, что поначалу осудили спецоперацию. Кстати, недавний ролик украинской актрисы Андрианны Курилец с серпом объясняет, почему мы начали ее: на Украине сформировался настоящий нацизм. Многие, кто в первые пару недель уехали, уже возвращаются. Кто-то возвращается, поняв, что поторопился с выводами. Кто-то не смог терпеть отношения к себе на западе — этот дичайший ужас, феодализм, хотя им до сих пор не нравится сам факт проведения спецоперации. Но осознание того, что это не война с украинским народом, а борьба за будущее мира, за будущее суверенной России, ко многим приходит. Поэтому раскола не было и нет. «Организованной оппозиции в России нет» — Есть ли сейчас какая-то организованная структура оппозиции, лидеры, или это больше некое стихийное явление? — Организованной оппозиции нет и быть не может. Но как минимум две разветвленных структуры на виду — это фонды [Михаила] Ходорковского [признан нежелательным в РФ] и [осужденного за мошенничество и неуважение к суду Алексея] Навального [признан иноагентом, экстремистской и запрещенной организацией в РФ]. Есть менее публичные. У них большое количество исполнителей, которые так или иначе много лет занимаются подрывной работой в России — и в соцсетях, и на улицах. Их и будет подпитывать Запад. Но нужно понимать, что в век интернета организованность принимает совершенно другие — мобильные и изменяемые — формы. Опыт «цветных революций» показывает, что с помощью социальных сетей можно жестко направлять толпу и добиваться нужного результата, оставаясь при этом за тысячи километров от эпицентра событий и не имея постоянной структуры в стране. Однако в случае со спецоперацией их попытки не увенчались успехом — поддержка президента 80%, благодаря его абсолютно правильному решению по денацификации и демилитаризации Украины. — Нужно ли переубеждать людей, которые выходили на улицы и выступали против спецоперации? — Да, нужно. Среди них много патриотов, как ни странно. Просто у них другая точка зрения на то, как нужно защищать интересы России. Среди них много умных и порядочных людей. Надо бороться за каждого соотечественника. Но если человек остается на своих извращенных позициях и продолжает «стрелять по своим», это надо пресекать и наказывать. Деятельность, направленную на расшатывание внутри страны, нужно жестко блокировать. — А что делать с теми, кого Путин назвал национал-предателями? Звучат довольно радикальные предложения, вплоть до лишения гражданства и изъятия имущества в России. — Почти 200 лет назад Петр Яковлевич Чаадаев про эту публику выразился куда жестче чем Путин. По его словам, «русский либерал — бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце это — солнце Запада». Нужно ли тратить время и силы, чтобы переубеждать безмозглую козявку? Ей ведь движут рефлексы, а не сознание. Так пусть летит, куда хочет. Но если «стреляет по своим» — вот таких нужно лишать гражданства. Не стоит только торопиться и устраивать охоту на ведьм. «Россия должна усилить информационный фронт» — А что Россия может противопоставить «империи лжи», как назвал западное общество Путин? Военную мощь мы уже продемонстрировали. Но ведем жесткую информационную войну не только с Украиной, но и с Западом (достаточно вспомнить ситуацию в Буче и в Краматорске). — Хороший вопрос. Еще в начале спецоперации я предложил создать аналог Совинформбюро — единый центр, который занимался бы сбором и обработкой информации [о боевых действиях], грамотным ее донесением до самых разных слоев общества и в России, и на Западе. У нас до сих пор кто в лес, кто по дрова. А кровавые спектакли и подтасовки — это стиль майданной власти. Я уверен, что сценарии этих кровавых фейков пишутся не без участия западных специалистов по цветным и прочим революциям. Вспомните, силовой переворот бандеровцев начался с кровавой провокации — расстрела неизвестными снайперами якобы безоружных протестантов. Вспомните провокацию-спектакль с мирными жертвами якобы химического оружия в Сирии. Вспомните отравление Навального, на основе которого вылепили образ бесчеловечной российской власти. Буча, Краматорск — это все бьет в одну и ту же точку: расчеловечить русских, создать образ нелюдей, которым нет права жизни на земле. Чтобы остановить эту «империю лжи», нужно в разы усиливать наш информационный фронт. Нам нужна армия информаторов, проводников правды. А у нас всего 15 человек официальных военных корреспондентов — один на десять тысяч воюющих. У Украины в разы больше, они только и успевают строчить. Там подается все таким образом, будто они побеждают. Жители Украины абсолютно уверены, что все, они чуть ли не в Подмосковье. — В России приняты законы о фейках, об иноагентах, заблокированы «Фейсбук» и «Инстаграм», тот же запрет на критику СВО и Вооруженных сил. Сработали ли эти меры в информационной борьбе? — Это все сработало. Как могли допустить, чтобы в социальных сетях Meta размещались призывы убивать русских? Это фашизм! Если кому-то это не нравится, пусть он представит, что эти ребята, нацисты, могут прийти и к нему и сказать: «Что-то, парень, ты мне не нравишься. Дай-ка я тебе пузо вспорю и жене твой беременной». Что он на этот ответит?! Думайте головой. Фашизм — это страшно. Его нужно уничтожать в зародыше. Поэтому перед нами не должен стоять вопрос «бить или не бить (вести переговоры)?» С такими, как [президент Украины Владимир] Зеленский, вести переговоры нельзя. Обманет! Он уже продался нацистам. Денацификация может выражаться только в уничтожении режима Зеленского. Поэтому — бить! До победного конца!
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