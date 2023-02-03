В Кургане собирают деньги для покупки ружья против дронов для спецназа ГРУ

На курганской православной выставке собрали 180 тысяч рублей для покупки антдронового ружья для участников СВО

На православной выставке собирали средства на покупку антидронового ружья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В рамках проведения православной выставки-ярмарки «Добрый свет Рождества», которая проходила в Кургане с 24 по 30 января, проводился сбор средств на приобретение ружья против дронов для спецназовцев — участников спецоперации. Всего удалось собрать порядка 180 тысяч рублей, передают курганские священнослужители.

«За семь дней через копилку было собрано более 70 тысяч рублей, были еще переводы на карту. Сейчас собрано около 180 тысяч рублей. Ружье будет передано сотрудникам спецназа ГРУ», — говорится в сообщении на сайте Курганской епархии.

Стоимость этого вида вооружения варьируется в пределах от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Сбор средств продолжается.

В начале января курганцы уже передавали участника спецоперации на Украине ружье против дронов. На его покупку было потрачено почти полмиллиона рублей, об этом URA.RU писало ранее. Оружие для захвата вражеских дронов позже испытали бойцы батальона «Дон».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в конце февраля прошлого года. По словам лидера государства, главная задача российских военнослужащих — освобождение Донбасса от геноцида украинской власти, а также — демилитаризация и денацификация этой страны.