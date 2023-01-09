Бойцы из зоны СВО испытали ружье против дронов, подаренное курганцами. Видео

10 января 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Бойцы из зоны СВО испытали ружье для захвата дронов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие, участвующие в зоне боевых действий на Украине, испытали ружье против дронов. Его бойцам купили и подарили курганцы. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Испытания прошли успешно! Ружье „Гарпия“ умеет отключать дроны, а также видеосигнал камер наблюдения. Считаем это маленькой победой. Еще раз благодарим всех, кто принимал участие в сборе денег на антидроновое ружье. Надеемся, что это ружье сохранит жизни нашим парням на передовой», — говорится в сообщении. Испытал ружье в деле боец с позывным «Кузьмич» из казачьего батальона «Дон». Ранее URA.RU писало, что курганцы передали бойцам из зоны СВО оружие для захвата вражеских дронов. Деньги на его покупку собирали местные жители. Антидроновое ружье было куплено почти за полмиллиона рублей. Сейчас идет сбор на такое же оружие для спецназовцев. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. По словам главы государства, ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевской власти, демилитаризация и денацификация Украины.

Военнослужащие, участвующие в зоне боевых действий на Украине, испытали ружье против дронов. Его бойцам купили и подарили курганцы. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «Испытания прошли успешно! Ружье „Гарпия“ умеет отключать дроны, а также видеосигнал камер наблюдения. Считаем это маленькой победой. Еще раз благодарим всех, кто принимал участие в сборе денег на антидроновое ружье. Надеемся, что это ружье сохранит жизни нашим парням на передовой», — говорится в сообщении. Испытал ружье в деле боец с позывным «Кузьмич» из казачьего батальона «Дон». Ранее URA.RU писало, что курганцы передали бойцам из зоны СВО оружие для захвата вражеских дронов. Деньги на его покупку собирали местные жители. Антидроновое ружье было куплено почти за полмиллиона рублей. Сейчас идет сбор на такое же оружие для спецназовцев. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. По словам главы государства, ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевской власти, демилитаризация и денацификация Украины.