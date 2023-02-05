The Guardian раскрыл секретный спецназ Киева, подрывающий РФ изнутри

The Guardian: на Украине работает секретный батальон «Братство», который совершает диверсии на территории РФ

Члены секретного батальона «Братство» совершали покушения на высокопоставленных российских чиновников, сообщает The Guardian Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине работает секретный батальон «Братство», который устраивает диверсии на территории России. При этом Киев и Запад скрывает его существование. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Украинское правительство будет отрицать любую информацию о них. В западных столицах при одной мысли о них возникает коллективный трепет. Это члены батальона „Братство“, добровольческой группы украинского спецназа, которые ведут борьбу с Россией за пределами Украины <…> вглубь России», — пишет автор издания Дэниел Боффи.

Он отмечает, что работа данного батальона варьируется от похищения высокопоставленных российских чиновников, до уничтожения ключевой военной инфраструктуры РФ и сбивания вражеских самолетов на территории России. При этом, пишет журналист, бойцы не стараются скрывать свою деятельность. «Нам очень легко пересечь российскую границу», — цитирует издание слова одного из членов группировки по имени Владислав. Другой из членов батальона по имени Алексей признается, что используют в своей работе и гражданских.

Также автор материала пишет об операциях, которые проводили члены «Братства». Один из членов группировки по имени Тарас уточнил, что их группе две недели назад нужно было привезти на территорию России взрывчатку и оставить ее в определенном месте. Также шесть недель назад, говорят члены батальона, у них была операция по уничтожению российского вертолета, перевозивший высокопоставленных сотрудников МВД России. «Стреляли из переносного зенитно-ракетного комплекса по вертолету с расстояния 4 километра. К сожалению, попадания мы не видели, так как были далеко, но взрыв услышали», — приводит слова Тараса автор материала.

Ранее задержанный диверсант Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) вербует агентов из гражданского населения для совершения диверсий. Также начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что на территории России находятся агенты, которые занимаются террористической деятельностью.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.