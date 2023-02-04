04 февраля 2023
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Власти в ЯНАО отчитались об уборке снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, город
За неделю на полигон вывезли 43,5 тысячи кубометров снега Фото:

Администрация Муравленко (ЯНАО) сообщила, что за прошлую неделю на снежный полигон было вывезено 45,3 тысячи кубометров снега. Соответствующий пост размещен на официальной странице властей города в социальной сети «Вконтакте».

«В период с 28.01.2023 по 03.02.2023 на содержании объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства было задействовано 48 единиц спецтехники и 46 человек для ручной очистки территорий. На снежный полигон было вывезено 45,3 тыс. м³ снега», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо уборки и вывоза снега с улиц города, службы провели уборку модульных туалетов в городских скверах. Так же была проведена профилактика и ремонт уличного освещения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег, что влияло на безопасность движения. ООО «СК «Севердорстрой» внесено представление от прокурора. Устранение нарушений контролирует городская прокуратура.

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Администрация Муравленко (ЯНАО) сообщила, что за прошлую неделю на снежный полигон было вывезено 45,3 тысячи кубометров снега. Соответствующий пост размещен на официальной странице властей города в социальной сети «Вконтакте». «В период с 28.01.2023 по 03.02.2023 на содержании объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства было задействовано 48 единиц спецтехники и 46 человек для ручной очистки территорий. На снежный полигон было вывезено 45,3 тыс. м³ снега», — говорится в сообщении. Отмечается, что помимо уборки и вывоза снега с улиц города, службы провели уборку модульных туалетов в городских скверах. Так же была проведена профилактика и ремонт уличного освещения. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег, что влияло на безопасность движения. ООО «СК «Севердорстрой» внесено представление от прокурора. Устранение нарушений контролирует городская прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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