Власти в ЯНАО отчитались об уборке снега

05 февраля 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

За неделю на полигон вывезли 43,5 тысячи кубометров снега Фото: Илья Московец © URA.RU Администрация Муравленко (ЯНАО) сообщила, что за прошлую неделю на снежный полигон было вывезено 45,3 тысячи кубометров снега. Соответствующий пост размещен на официальной странице властей города в социальной сети «Вконтакте». «В период с 28.01.2023 по 03.02.2023 на содержании объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства было задействовано 48 единиц спецтехники и 46 человек для ручной очистки территорий. На снежный полигон было вывезено 45,3 тыс. м³ снега», — говорится в сообщении. Отмечается, что помимо уборки и вывоза снега с улиц города, службы провели уборку модульных туалетов в городских скверах. Так же была проведена профилактика и ремонт уличного освещения. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег, что влияло на безопасность движения. ООО «СК «Севердорстрой» внесено представление от прокурора. Устранение нарушений контролирует городская прокуратура.

Администрация Муравленко (ЯНАО) сообщила, что за прошлую неделю на снежный полигон было вывезено 45,3 тысячи кубометров снега. Соответствующий пост размещен на официальной странице властей города в социальной сети «Вконтакте». «В период с 28.01.2023 по 03.02.2023 на содержании объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства было задействовано 48 единиц спецтехники и 46 человек для ручной очистки территорий. На снежный полигон было вывезено 45,3 тыс. м³ снега», — говорится в сообщении. Отмечается, что помимо уборки и вывоза снега с улиц города, службы провели уборку модульных туалетов в городских скверах. Так же была проведена профилактика и ремонт уличного освещения. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег, что влияло на безопасность движения. ООО «СК «Севердорстрой» внесено представление от прокурора. Устранение нарушений контролирует городская прокуратура.