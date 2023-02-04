Власти в ЯНАО отчитались об уборке снега

Администрация Муравленко (ЯНАО) сообщила, что за прошлую неделю на снежный полигон было вывезено 45,3 тысячи кубометров снега. Соответствующий пост размещен на официальной странице властей города в социальной сети «Вконтакте».
«В период с 28.01.2023 по 03.02.2023 на содержании объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства было задействовано 48 единиц спецтехники и 46 человек для ручной очистки территорий. На снежный полигон было вывезено 45,3 тыс. м³ снега», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо уборки и вывоза снега с улиц города, службы провели уборку модульных туалетов в городских скверах. Так же была проведена профилактика и ремонт уличного освещения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) подрядная организация ненадлежащим образом убирала снег, что влияло на безопасность движения. ООО «СК «Севердорстрой» внесено представление от прокурора. Устранение нарушений контролирует городская прокуратура.
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