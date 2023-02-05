Walla: Киев потребовал от Израиля осудить Россию и выдать денег

06 февраля 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

На Украине потребовали денег от Израиля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева потребовали у Израиля дополнительного финансирования, а также осуждения специальной военной операции (СВО), проводимой Россией на территории Украины. Об этом рассказали в израильских СМИ. «Украинское руководство направило Израилю ряд запросов, включающих одобрение займа на 500 миллионов долларов, а также призвало сделать „четкое публичное заявление“ против российской спецоперации», — рассказали журналисты новостного портала Walla . Согласно сообщению, данные требования поступили в МИД Израиля в преддверии визита на Украину министра иностранных дел страны Эли Коэна. Профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев рассказал в интервью URA.RU о том, как президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки вовлечь военных Израиля в конфликт с Россией. Израиль, в свою очередь, был заподозрен в том, что уже неявно сотрудничает с киевским режимом, о чем рассказали в немецкой прессе. Кроме того, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскрыл роль Запада в срыве переговоров по Украине, передает RT.

Власти Киева потребовали у Израиля дополнительного финансирования, а также осуждения специальной военной операции (СВО), проводимой Россией на территории Украины. Об этом рассказали в израильских СМИ. «Украинское руководство направило Израилю ряд запросов, включающих одобрение займа на 500 миллионов долларов, а также призвало сделать „четкое публичное заявление“ против российской спецоперации», — рассказали журналисты новостного портала Walla. Согласно сообщению, данные требования поступили в МИД Израиля в преддверии визита на Украину министра иностранных дел страны Эли Коэна. Профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев рассказал в интервью URA.RU о том, как президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки вовлечь военных Израиля в конфликт с Россией. Израиль, в свою очередь, был заподозрен в том, что уже неявно сотрудничает с киевским режимом, о чем рассказали в немецкой прессе. Кроме того, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскрыл роль Запада в срыве переговоров по Украине, передает RT.