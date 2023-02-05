05 февраля 2023

Walla: Киев потребовал от Израиля осудить Россию и выдать денег

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На Украине потребовали денег от Израиля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева потребовали у Израиля дополнительного финансирования, а также осуждения специальной военной операции (СВО), проводимой Россией на территории Украины. Об этом рассказали в израильских СМИ.

«Украинское руководство направило Израилю ряд запросов, включающих одобрение займа на 500 миллионов долларов, а также призвало сделать „четкое публичное заявление“ против российской спецоперации», — рассказали журналисты новостного портала Walla. Согласно сообщению, данные требования поступили в МИД Израиля в преддверии визита на Украину министра иностранных дел страны Эли Коэна.

Профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев рассказал в интервью URA.RU о том, как президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки вовлечь военных Израиля в конфликт с Россией. Израиль, в свою очередь, был заподозрен в том, что уже неявно сотрудничает с киевским режимом, о чем рассказали в немецкой прессе. Кроме того, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскрыл роль Запада в срыве переговоров по Украине, передает RT.

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Власти Киева потребовали у Израиля дополнительного финансирования, а также осуждения специальной военной операции (СВО), проводимой Россией на территории Украины. Об этом рассказали в израильских СМИ. «Украинское руководство направило Израилю ряд запросов, включающих одобрение займа на 500 миллионов долларов, а также призвало сделать „четкое публичное заявление“ против российской спецоперации», — рассказали журналисты новостного портала Walla. Согласно сообщению, данные требования поступили в МИД Израиля в преддверии визита на Украину министра иностранных дел страны Эли Коэна. Профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев рассказал в интервью URA.RU о том, как президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки вовлечь военных Израиля в конфликт с Россией. Израиль, в свою очередь, был заподозрен в том, что уже неявно сотрудничает с киевским режимом, о чем рассказали в немецкой прессе. Кроме того, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскрыл роль Запада в срыве переговоров по Украине, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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