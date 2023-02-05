05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Звезды 80-х и 90-х споют хиты для жителей ЯНАО

В Новом Уренгое выступят «Комбинация», «Краски» и Reflex
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды споют хиты прошлых лет на сцене ДС «Звездный» Фото:

Популярные в 80-х, 90-х и 00-х исполнители 6 марта выступят на сцене Дворца спорта «Звездный» в Новом Уренгое (ЯНАО). Информация опубликована в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Впервые в Новом Уренгое сборный концерт „Дискотека 80/90/00-х“. На одной сцене выступят артисты: „Краски“, „HI-FI“, Ирина Нельсон Reflex, „Комбинация“ Татьяна Иванова, „Мираж“ Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов. Будем вместе петь и танцевать под самые любимые хиты тех времен», — сообщается в группе.

Начало концерта в 19 часов. Стоимость билетов варьируется от 1800 до 5500 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде состоится концерт исполнителя одной из главных ролей в сериале «Универ» Стаса Ярушина и музыкальной группы МузLof. Часовой концерт пройдет 15 февраля.

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Популярные в 80-х, 90-х и 00-х исполнители 6 марта выступят на сцене Дворца спорта «Звездный» в Новом Уренгое (ЯНАО). Информация опубликована в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». «Впервые в Новом Уренгое сборный концерт „Дискотека 80/90/00-х“. На одной сцене выступят артисты: „Краски“, „HI-FI“, Ирина Нельсон Reflex, „Комбинация“ Татьяна Иванова, „Мираж“ Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов. Будем вместе петь и танцевать под самые любимые хиты тех времен», — сообщается в группе. Начало концерта в 19 часов. Стоимость билетов варьируется от 1800 до 5500 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде состоится концерт исполнителя одной из главных ролей в сериале «Универ» Стаса Ярушина и музыкальной группы МузLof. Часовой концерт пройдет 15 февраля.
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