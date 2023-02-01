В ЯНАО выступит звезда сериала «Универ»

В Салехарде (ЯНАО) состоится концерт исполнителя одной из главных ролей в сериале «Универ» Стаса Ярушина и музыкальной группы МузLof. Часовой концерт пройдет 15 февраля, сообщается на сайте «Окружного центра национальных культур».
«Стас Ярушин врывается покорять музыкальный олимп с новой концертной программой. В рамках проведения IV Арктического культурного форума талантливые музыканты порадуют жителей и гостей города Салехард своим творчеством в программе «Стас Ярушин и МузLoft», — сообщается на сайте организаторов концерта.
Стас Ярушин в сопровождении музыкальной группы исполнит песни с трех своих альбомов, а также новые композиции. Цены на билеты начинаются от 2 тысяч рублей, предельная цена составляет 4,5 тысячи. На сайте «Культура.РФ» длительность выступления обозначена с 19 часов до 20 часов 10 минут.
Ранее URA.RU рассказало, что в конце февраля в Губкинском и Муравленко выступит резидент шоу «StandUp на ТНТ» Павел Дедищев. В конце мая в Новом Уренгое даст концерт Павел Воля.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.