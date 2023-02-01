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30 января 2023

В ЯНАО выступит звезда сериала «Универ»

Актер и певец Стас Ярушин даст часовой концерт в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
15 февраля в Салехарде выступит Стас Ярушин и группа МузLoft Фото:

В Салехарде (ЯНАО) состоится концерт исполнителя одной из главных ролей в сериале «Универ» Стаса Ярушина и музыкальной группы МузLof. Часовой концерт пройдет 15 февраля, сообщается на сайте «Окружного центра национальных культур».

«Стас Ярушин врывается покорять музыкальный олимп с новой концертной программой. В рамках проведения IV Арктического культурного форума талантливые музыканты порадуют жителей и гостей города Салехард своим творчеством в программе «Стас Ярушин и МузLoft», — сообщается на сайте организаторов концерта.

Стас Ярушин в сопровождении музыкальной группы исполнит песни с трех своих альбомов, а также новые композиции. Цены на билеты начинаются от 2 тысяч рублей, предельная цена составляет 4,5 тысячи. На сайте «Культура.РФ» длительность выступления обозначена с 19 часов до 20 часов 10 минут.

Ранее URA.RU рассказало, что в конце февраля в Губкинском и Муравленко выступит резидент шоу «StandUp на ТНТ» Павел Дедищев. В конце мая в Новом Уренгое даст концерт Павел Воля.

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В Салехарде (ЯНАО) состоится концерт исполнителя одной из главных ролей в сериале «Универ» Стаса Ярушина и музыкальной группы МузLof. Часовой концерт пройдет 15 февраля, сообщается на сайте «Окружного центра национальных культур». «Стас Ярушин врывается покорять музыкальный олимп с новой концертной программой. В рамках проведения IV Арктического культурного форума талантливые музыканты порадуют жителей и гостей города Салехард своим творчеством в программе «Стас Ярушин и МузLoft», — сообщается на сайте организаторов концерта. Стас Ярушин в сопровождении музыкальной группы исполнит песни с трех своих альбомов, а также новые композиции. Цены на билеты начинаются от 2 тысяч рублей, предельная цена составляет 4,5 тысячи. На сайте «Культура.РФ» длительность выступления обозначена с 19 часов до 20 часов 10 минут. Ранее URA.RU рассказало, что в конце февраля в Губкинском и Муравленко выступит резидент шоу «StandUp на ТНТ» Павел Дедищев. В конце мая в Новом Уренгое даст концерт Павел Воля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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