В Совфеде предупредили об опасном интересе Запада к Украине

Сенатор Пушков: интерес Запада к Украине ведет к прямому столкновению с Россией
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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, пушков алексей
Действия Запада ведут к прямому столкновению с Россией, заявил Алексей Пушков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Интересы и цели США и НАТО на Украине, состоящие в достижении победы, ведут к опасности, которая подразумевает под собой прямое военное столкновение с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«На Западе поставили ставку победить военным путем на Украине. И это крайне опасно, потому как допускает, несмотря на все заявления, прямое столкновение США и НАТО с Россией», — передает слова Пушкова «Парламентская газета». Он добавил, что такая устремленность западных стран является их слабым местом и с каждой партией военной помощи украинскому руководству западные лидеры уменьшают свои шансы на спасение.

Ранее турецкий аналитик Берджан Тутарю выразил мнение, что НАТО, добившись полного согласия с Турцией, будет в полной готовности начать прямой конфликт с Россией. Американские СМИ рассказывают, что руководство США своими действиями ведет простых американцев в пропасть, пишет RT.

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Интересы и цели США и НАТО на Украине, состоящие в достижении победы, ведут к опасности, которая подразумевает под собой прямое военное столкновение с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «На Западе поставили ставку победить военным путем на Украине. И это крайне опасно, потому как допускает, несмотря на все заявления, прямое столкновение США и НАТО с Россией», — передает слова Пушкова «Парламентская газета». Он добавил, что такая устремленность западных стран является их слабым местом и с каждой партией военной помощи украинскому руководству западные лидеры уменьшают свои шансы на спасение. Ранее турецкий аналитик Берджан Тутарю выразил мнение, что НАТО, добившись полного согласия с Турцией, будет в полной готовности начать прямой конфликт с Россией. Американские СМИ рассказывают, что руководство США своими действиями ведет простых американцев в пропасть, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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