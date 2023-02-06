В Совфеде предупредили об опасном интересе Запада к Украине

Интересы и цели США и НАТО на Украине, состоящие в достижении победы, ведут к опасности, которая подразумевает под собой прямое военное столкновение с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
«На Западе поставили ставку победить военным путем на Украине. И это крайне опасно, потому как допускает, несмотря на все заявления, прямое столкновение США и НАТО с Россией», — передает слова Пушкова «Парламентская газета». Он добавил, что такая устремленность западных стран является их слабым местом и с каждой партией военной помощи украинскому руководству западные лидеры уменьшают свои шансы на спасение.
Ранее турецкий аналитик Берджан Тутарю выразил мнение, что НАТО, добившись полного согласия с Турцией, будет в полной готовности начать прямой конфликт с Россией. Американские СМИ рассказывают, что руководство США своими действиями ведет простых американцев в пропасть, пишет RT.
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