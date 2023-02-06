Военный аналитик назвал оружие, способное устроить землетрясение как в Турции

Военный аналитик: землетрясение как в Турции можно устроить геофизическим оружием

06 февраля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Разработка геофизического оружия началась во время холодной войны, сказал Владимир Прохватилов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Такие землетрясения и природные катаклизмы, как в Турции и Сирии, способно вызвать геофизическое оружие, но доказать его применение невозможно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Теоретически можно вызвать с помощью электромагнитных эффектов сотрясение земной коры. Утверждать, что в Турции, Сирии сейчас было применено геофизическое оружие, невозможно. Все это будет только домыслами, доказательств которых не существует. Я не знаю способов, которыми можно было доказать, естественные причины были у землетрясения или искусственные. Настораживает, что эти землетрясения происходят в тех местах, которые обычно называют горячими точками, где происходят те или иные этнические или военные конфликты. Турция активно участвует в событиях в Сирии, где не прекращается инициированная извне война», — сказал Владимир Прохватилов. Военный аналитик отметил, что подобного рода оружие активно разрабатывалось во времена холодной войны. «В числе таких проектов называют американский проект HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program — программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн — прим. ред.). Это мощный излучатель, расположенный в полярных широтах. Он способен посылать в ионосферу ионные пучки высокой мощности. Они отражаются от плотных слоев стратосферы и попадают в заданный район земли. Как пишут ряд исследователей, могут вызывать сильнейший перегрев. Можно также встретить утверждение в прессе, что все серьезные катаклизмы в России, Китае, Индии, Европе, Пакистане начались как раз после запуска проекта HAARP, но достоверность этого проверить невозможно», — добавил эксперт. По его словам, исследования геофизического оружия проводились и в СССР. «Американцы обвиняют, что невообразимой мощности ураган Катрина спровоцировал или Китай, или Россия. В советские времена у нас был инициирован ответ на программу HAARP — радиокомплекс «СУРА», который был расположен под Нижним Новгородом. Сейчас все это законсервировано. Российская сторона же, наоборот, утверждала, что ураган Катрина был аномально усилен именно после того, как с помощью излучателя HAARP его пытались усмирить, а получили обратный эффект. Накануне в Турции произошло землетрясение. Разрушения также произошли в Сирии. Из-за землетрясения произошли взрывы на газопроводе. Количество погибших в Сирии достигло 237 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Такие землетрясения и природные катаклизмы, как в Турции и Сирии, способно вызвать геофизическое оружие, но доказать его применение невозможно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Теоретически можно вызвать с помощью электромагнитных эффектов сотрясение земной коры. Утверждать, что в Турции, Сирии сейчас было применено геофизическое оружие, невозможно. Все это будет только домыслами, доказательств которых не существует. Я не знаю способов, которыми можно было доказать, естественные причины были у землетрясения или искусственные. Настораживает, что эти землетрясения происходят в тех местах, которые обычно называют горячими точками, где происходят те или иные этнические или военные конфликты. Турция активно участвует в событиях в Сирии, где не прекращается инициированная извне война», — сказал Владимир Прохватилов. Военный аналитик отметил, что подобного рода оружие активно разрабатывалось во времена холодной войны. «В числе таких проектов называют американский проект HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program — программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн — прим. ред.). Это мощный излучатель, расположенный в полярных широтах. Он способен посылать в ионосферу ионные пучки высокой мощности. Они отражаются от плотных слоев стратосферы и попадают в заданный район земли. Как пишут ряд исследователей, могут вызывать сильнейший перегрев. Можно также встретить утверждение в прессе, что все серьезные катаклизмы в России, Китае, Индии, Европе, Пакистане начались как раз после запуска проекта HAARP, но достоверность этого проверить невозможно», — добавил эксперт. По его словам, исследования геофизического оружия проводились и в СССР. «Американцы обвиняют, что невообразимой мощности ураган Катрина спровоцировал или Китай, или Россия. В советские времена у нас был инициирован ответ на программу HAARP — радиокомплекс «СУРА», который был расположен под Нижним Новгородом. Сейчас все это законсервировано. Российская сторона же, наоборот, утверждала, что ураган Катрина был аномально усилен именно после того, как с помощью излучателя HAARP его пытались усмирить, а получили обратный эффект. Накануне в Турции произошло землетрясение. Разрушения также произошли в Сирии. Из-за землетрясения произошли взрывы на газопроводе. Количество погибших в Сирии достигло 237 человек.