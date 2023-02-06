Военный эксперт объяснил бесполезность поставок западных танков на Украину

Военный эксперт Леонков: без авиации ВСУ не пойдут в наступление

07 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Без поддержки авиации наступление Украины невозможно, считает Алексей Леонков Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставляемые с Запада танки будут бесполезны в контрнаступлениях Украины без поддержки авиации, с которой у Киева проблемы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Если эти танки появляются на передовой, они должны участвовать в каких-то наступательных или контрнаступательных операциях. Без прикрытия авиации осуществлять это не представляется возможным. А с ней на Украине все очень плохо. Самолетов почти не осталось, а те, которые пытаются выполнить боевую задачу, обычно сбиваются либо нашими комплексами противовоздушной обороны, либо нашей тактической авиацией. Поэтому танки, может быть, и привезут, но погнать их в атаку, проломить фронт и перерезать сухопутные коридоры, как мечтают украинские патриоты и пропаганда, не смогут», — объяснил Алексей Леонков. Военный эксперт добавил, что боевую технику на танковозах российские силы смогут уничтожить до того, как она прибудет на фронт. «Думаю, что для поставок такого рода техники потребуется прежде всего железнодорожный транспорт. Конечно, есть еще длинновозы, также их называют танковозы, которые позволяют везти боевую машину весом до 80 и более тонн. Но их ограниченное количество на Украине. Для того, чтобы перевести по дорогам, например, сотню и более танков, потребуется очень сложная логистическая схема. Это с учетом того, что не все мосты на Украине способны выдержать такую нагрузку. Если вы знаете эти маршруты, то можно танковозы встретить и с помощью высокоточного оружия уничтожить», — подчеркнул Леонков. Ранее чешский военный журналист Томаш Влах заявил, что западные танки смогут не доехать до места назначения, так как их поставки на Украину будут сопровождаться логистической битвой. Также президент Владимир Зеленский выступал с требованием странам Запада начать поставлять на Украину дальнобойные ракеты и самолеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставляемые с Запада танки будут бесполезны в контрнаступлениях Украины без поддержки авиации, с которой у Киева проблемы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Если эти танки появляются на передовой, они должны участвовать в каких-то наступательных или контрнаступательных операциях. Без прикрытия авиации осуществлять это не представляется возможным. А с ней на Украине все очень плохо. Самолетов почти не осталось, а те, которые пытаются выполнить боевую задачу, обычно сбиваются либо нашими комплексами противовоздушной обороны, либо нашей тактической авиацией. Поэтому танки, может быть, и привезут, но погнать их в атаку, проломить фронт и перерезать сухопутные коридоры, как мечтают украинские патриоты и пропаганда, не смогут», — объяснил Алексей Леонков. Военный эксперт добавил, что боевую технику на танковозах российские силы смогут уничтожить до того, как она прибудет на фронт. «Думаю, что для поставок такого рода техники потребуется прежде всего железнодорожный транспорт. Конечно, есть еще длинновозы, также их называют танковозы, которые позволяют везти боевую машину весом до 80 и более тонн. Но их ограниченное количество на Украине. Для того, чтобы перевести по дорогам, например, сотню и более танков, потребуется очень сложная логистическая схема. Это с учетом того, что не все мосты на Украине способны выдержать такую нагрузку. Если вы знаете эти маршруты, то можно танковозы встретить и с помощью высокоточного оружия уничтожить», — подчеркнул Леонков. Ранее чешский военный журналист Томаш Влах заявил, что западные танки смогут не доехать до места назначения, так как их поставки на Украину будут сопровождаться логистической битвой. Также президент Владимир Зеленский выступал с требованием странам Запада начать поставлять на Украину дальнобойные ракеты и самолеты.