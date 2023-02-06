Пермский мэр переманивает в свою команду свердловского чиновника

06 февраля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин доверит Мотовилихинский район мэру Верхней Салды Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главой Мотовилихинского района Перми с высокой долей вероятности станет мэр Верхней Салды Свердловской области Игорь Сальников. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации Перми. Такое предложение Сальникову якобы сделал глава города Алексей Демкин. «Игорь Сальников в ближайшее время возглавит Мотовилихинский район. Переговоры с ним идут давно, по происхождению он пермяк», — сообщил источник. О том, что Сальников уходит с должности мэра, подтвердили инсайдеры агентства в свердловской политтусовке. В пресс-службе администрации Перми URA.RU заявили, что никаких официальных распоряжений по поводу назначения Сальникова нет. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации Верхнесалдинского округа. На момент публикации ответ не был получен. Игорь Сальников возглавил Верхнюю Салду в апреле 2022 года. На эту должность он перешел с поста вице-мэра Ижевска. Он окончил пермское ВКИУ. Работал юрисконсультом в «ОПР „Прикамье“, ассистентом аудитора „ЗАО ‚Аудиторская компания ‚Финансы‘ (Пермь). После работал на руководящих должностях в Москве, был замдиректора ОАО ‚Электромеханический завод ‚Пегас‘ (Кострома). В 2011 году возглавил ‚Горсвет‘ в Ижевске, а потом управлял АО ‚Ижевские электрические сети‘. Ранее URA.RU сообщало, что глава Мотовилихи Александр Хаткевич оставил должность. Он перешел на позицию начальника департамента имущественных отношений мэрии. Обновлено в 17:53: В пресс-службе администрации Верхнесалдинского округа URA.RU сообщили, что Игорь Сальников «работает по утвержденному ранее графику». «Сегодня, например, он проводил плановые оперативные совещания и представлял нового главного врача в ЦГБ. В ближайшие дни он примет участие еще в ряде встреч с жителями и активистами города», — отметили в ведомстве. Заявление на сложение полномочий в кадровую службу от Сальникова не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главой Мотовилихинского района Перми с высокой долей вероятности станет мэр Верхней Салды Свердловской области Игорь Сальников. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации Перми. Такое предложение Сальникову якобы сделал глава города Алексей Демкин. «Игорь Сальников в ближайшее время возглавит Мотовилихинский район. Переговоры с ним идут давно, по происхождению он пермяк», — сообщил источник. О том, что Сальников уходит с должности мэра, подтвердили инсайдеры агентства в свердловской политтусовке. В пресс-службе администрации Перми URA.RU заявили, что никаких официальных распоряжений по поводу назначения Сальникова нет. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации Верхнесалдинского округа. На момент публикации ответ не был получен. Игорь Сальников возглавил Верхнюю Салду в апреле 2022 года. На эту должность он перешел с поста вице-мэра Ижевска. Он окончил пермское ВКИУ. Работал юрисконсультом в «ОПР „Прикамье“, ассистентом аудитора „ЗАО ‚Аудиторская компания ‚Финансы‘ (Пермь). После работал на руководящих должностях в Москве, был замдиректора ОАО ‚Электромеханический завод ‚Пегас‘ (Кострома). В 2011 году возглавил ‚Горсвет‘ в Ижевске, а потом управлял АО ‚Ижевские электрические сети‘. Ранее URA.RU сообщало, что глава Мотовилихи Александр Хаткевич оставил должность. Он перешел на позицию начальника департамента имущественных отношений мэрии. Обновлено в 17:53: В пресс-службе администрации Верхнесалдинского округа URA.RU сообщили, что Игорь Сальников «работает по утвержденному ранее графику». «Сегодня, например, он проводил плановые оперативные совещания и представлял нового главного врача в ЦГБ. В ближайшие дни он примет участие еще в ряде встреч с жителями и активистами города», — отметили в ведомстве. Заявление на сложение полномочий в кадровую службу от Сальникова не поступало.