Бывшему первому заместителю прокурора ЯНАО Владимиру Мартынову пророчат место уполномоченного по правам человека. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.
«Владимир Мартынов имеет все шансы получить должность уполномоченного по правам человека. Вместе с [прежним омбудсменом] Анатолием Саком они неоднократно проводили совместные приемы и совещания, с работой уполномоченного Мартынов знаком лично», — сообщил агентству инсайдер.
В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Владимир Мартынов в прошлом году вышел на пенсию. В 2017 году он занял пост зампрокурора ЯНАО. До этого работал прокурором Надыма. В 2019 стал первым заместителем прокурора ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что Анатлий Сак покинул пост уполномоченного по правам человека. Источники агентства отмечали, что Сак задумывался выйти на пенсию еще в августе.
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