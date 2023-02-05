05 февраля 2023
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03 февраля 2023

Экс-заместителю прокурора ЯНАО пророчат место омбудсмена. Инсайд

Власти ЯНАО рассматривают кандидатуру экс-заместителя прокурора Мартынова на должность омбудсмена
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету. Курган, чиновники, заседание, депутаты, руки
Владимир Мартынов вышел на пенсию с поста первого зампрокурора в 2022 году Фото:

Бывшему первому заместителю прокурора ЯНАО Владимиру Мартынову пророчат место уполномоченного по правам человека. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Владимир Мартынов имеет все шансы получить должность уполномоченного по правам человека. Вместе с [прежним омбудсменом] Анатолием Саком они неоднократно проводили совместные приемы и совещания, с работой уполномоченного Мартынов знаком лично», — сообщил агентству инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Владимир Мартынов в прошлом году вышел на пенсию. В 2017 году он занял пост зампрокурора ЯНАО. До этого работал прокурором Надыма. В 2019 стал первым заместителем прокурора ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что Анатлий Сак покинул пост уполномоченного по правам человека. Источники агентства отмечали, что Сак задумывался выйти на пенсию еще в августе.

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Бывшему первому заместителю прокурора ЯНАО Владимиру Мартынову пророчат место уполномоченного по правам человека. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Владимир Мартынов имеет все шансы получить должность уполномоченного по правам человека. Вместе с [прежним омбудсменом] Анатолием Саком они неоднократно проводили совместные приемы и совещания, с работой уполномоченного Мартынов знаком лично», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Владимир Мартынов в прошлом году вышел на пенсию. В 2017 году он занял пост зампрокурора ЯНАО. До этого работал прокурором Надыма. В 2019 стал первым заместителем прокурора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что Анатлий Сак покинул пост уполномоченного по правам человека. Источники агентства отмечали, что Сак задумывался выйти на пенсию еще в августе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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