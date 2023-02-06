В Австрии предложили хитрый способ ввести войска НАТО на Украину

07 февраля 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Для отправки на Украину солдатам НАТО необходимо снять форму и подписать контракт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Направить военный контингент НАТО на Украину можно за счет переквалификации солдат Североатлантического альянса в наемников. Если они уволятся со службы, то их уже нельзя будет считать представителями вооруженных сил своих государств. Такую идею озвучил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. «Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — пояснил стратег на пресс-конференции института AIES, трансляция выступления велась в официальном youtube-канале организации. Таким образом Райснер ответил на вопрос, кому придется управлять танками, отправленными Киеву, — солдатам Североатлантического альянса или украинцам. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями военных РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Активное участие в боевых действиях на стороне Киева принимают иностранные наемники. Депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщал, что из западных стран приезжают уже подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях и в большинстве случаев являются сотрудниками спецподразделений. Сербский политолог Стеван Гайич утверждал, что конфликт на Украине перешел из формата «войны чужими руками» в прямое столкновение НАТО и РФ, так как западные наемники уже перестали скрываться за формой украинских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Направить военный контингент НАТО на Украину можно за счет переквалификации солдат Североатлантического альянса в наемников. Если они уволятся со службы, то их уже нельзя будет считать представителями вооруженных сил своих государств. Такую идею озвучил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. «Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — пояснил стратег на пресс-конференции института AIES, трансляция выступления велась в официальном youtube-канале организации. Таким образом Райснер ответил на вопрос, кому придется управлять танками, отправленными Киеву, — солдатам Североатлантического альянса или украинцам. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями военных РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Активное участие в боевых действиях на стороне Киева принимают иностранные наемники. Депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщал, что из западных стран приезжают уже подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях и в большинстве случаев являются сотрудниками спецподразделений. Сербский политолог Стеван Гайич утверждал, что конфликт на Украине перешел из формата «войны чужими руками» в прямое столкновение НАТО и РФ, так как западные наемники уже перестали скрываться за формой украинских военных.