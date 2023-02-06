06 февраля 2023

Волонтер из ЛНР вспомнила главные мифы про Россию в украинских школах

Волонтер-медик из ЛНР: с начала Майдана украинских детей накачивали антироссийской пропагандой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, лопата, яма, могила, кладбище
Школьникам показывали лопату, которой украинцы «выкопали» Черное море Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала Майдана украинская пропаганда настраивала молодежь против России, искажая историю и транслируя вымышленные факты. В частности, на уроках школьникам рассказывали миф о «выкопавших Черное море» украинцах и даже показывали лопату, якобы причастную к этому событию. Своими воспоминаниями поделилась волонтер-медик из ЛНР Елизавета Третьяк.

«Все (искажение реальности — прим. URA.RU) началось после 2014 года — в школе начали преподавать другую историю, она была не такая, какую сейчас дети изучают в России. <…> Самое интересное, на уроках истории нам рассказывали, что Черное море выкопали украинцы и даже есть музей [в Киеве], где находится лопата, которой якобы копали море», — рассказала волонтер в беседе с корреспондентом URA.RU.

Девушка также вспомнила, как в школе им запрещали общаться на русском языке и заставляли писать письма украинским военным на фронт. «А если мы продолжали говорить на русском, могли сделать выговор или вызвать родителей в школу», — добавила собеседница.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. На Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, а также сносят памятники. Недавние призывы к полному «исчезновению русского языка» вызвали осуждение в ООН.

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С начала Майдана украинская пропаганда настраивала молодежь против России, искажая историю и транслируя вымышленные факты. В частности, на уроках школьникам рассказывали миф о «выкопавших Черное море» украинцах и даже показывали лопату, якобы причастную к этому событию. Своими воспоминаниями поделилась волонтер-медик из ЛНР Елизавета Третьяк. «Все (искажение реальности — прим. URA.RU) началось после 2014 года — в школе начали преподавать другую историю, она была не такая, какую сейчас дети изучают в России. <…> Самое интересное, на уроках истории нам рассказывали, что Черное море выкопали украинцы и даже есть музей [в Киеве], где находится лопата, которой якобы копали море», — рассказала волонтер в беседе с корреспондентом URA.RU. Девушка также вспомнила, как в школе им запрещали общаться на русском языке и заставляли писать письма украинским военным на фронт. «А если мы продолжали говорить на русском, могли сделать выговор или вызвать родителей в школу», — добавила собеседница. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. На Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, а также сносят памятники. Недавние призывы к полному «исчезновению русского языка» вызвали осуждение в ООН.
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