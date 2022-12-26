Власти Изюма переименовали улицы в рамках «дерусификации»

27 декабря 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

Украинские власти Изюма дадут новые названия 19 улицам Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украинские власти Изюма (Харьковская область) приняли решение о переименовании улиц города в рамках «деруссификации». Об этом сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин. «Свои достойные места в местной топонимике получат выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьяненко. <…> Стив Джобс и Голда Меир — их имена также украсят наш город», — сообщил Владимир Мацокин в своем официальном telegram-канале. Власти Изюма подписали распоряжение о переименовании улиц 26 декабря. В документе указано, что 19 улиц города получат новые названия в рамках «деруссификации». Ранее URA.RU сообщало, что украинские власти города Изюма на заседании топонимической комиссии переименовали улицы. Пушкинскую улицу переименовали в Степана Бандера, Московскую в Ивана Мазепы, площадь Революции в площадь Героев Крут.

Украинские власти Изюма (Харьковская область) приняли решение о переименовании улиц города в рамках «деруссификации». Об этом сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин. «Свои достойные места в местной топонимике получат выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьяненко. <…> Стив Джобс и Голда Меир — их имена также украсят наш город», — сообщил Владимир Мацокин в своем официальном telegram-канале. Власти Изюма подписали распоряжение о переименовании улиц 26 декабря. В документе указано, что 19 улиц города получат новые названия в рамках «деруссификации». Ранее URA.RU сообщало, что украинские власти города Изюма на заседании топонимической комиссии переименовали улицы. Пушкинскую улицу переименовали в Степана Бандера, Московскую в Ивана Мазепы, площадь Революции в площадь Героев Крут.