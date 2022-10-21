В ООН раскритиковали Украину из-за запрета русского языка

22 октября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

В ООН заявили, что видели много риторики, которая «не помогает» в кризисе на Украине Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ООН заявили, что видели много риторики, которая « по меньшей мере, не помогает» в кризисе на Украине. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о русском языке. «Во время этого конфликта и даже еще до его начала мы видели много риторики, которая, по крайней мере, не помогает», — сказал Дюжаррик. По его мнению, Его слова передает ТАСС. По его мнению, действия, и слова «имеют значение». Ранее украинский политик Данилов заявил в эфире украинского ТВ, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины и вместо него стоит изучать английский. Вместе с тем, он отметил важность украинского языка.

В ООН заявили, что видели много риторики, которая « по меньшей мере, не помогает» в кризисе на Украине. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о русском языке. «Во время этого конфликта и даже еще до его начала мы видели много риторики, которая, по крайней мере, не помогает», — сказал Дюжаррик. По его мнению, Его слова передает ТАСС. По его мнению, действия, и слова «имеют значение». Ранее украинский политик Данилов заявил в эфире украинского ТВ, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины и вместо него стоит изучать английский. Вместе с тем, он отметил важность украинского языка.