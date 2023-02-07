Боец из Кургана привез с фронта майорский погон националиста «Айдара»* Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий, служащий в зоне спецоперации на Украине, привез в качестве трофея погон офицера нацбатальона «Айдар»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в качестве трофея. Об этом сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте».

«Я держу в руках погон одного из майоров украинского батальона „Айдар“*. В нем служат яро настроенные националисты, которые считают, что они непобедимые. Но, как показывает практика, это не так. Этот погон в качестве трофея привез наш боец из Кургана с позывным „Малой“», — сказал на видео руководитель проекта «Добрая земля» Александр Пылков.

Ранее URA.RU писало, что штурмовик из Кургана показал вражеский окоп националистов ВСУ. В нем боец нашел заминированные тела убитых националистов «Азова»* (признан запрещенным и экстремистским в РФ).

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Глава государства заявлял, что ее главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов ВСУ. Кроме того, в планы ВС РФ входят демилитаризация и денацификация Украины.

*Украинские нацбатальоны «Айдар» и «Азов» признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ