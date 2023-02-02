Курганский штурмовик нашел в окопе заминированные тела убитых националистов «Азова»*

03 февраля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Штурмовик из Кургана, участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, нашел во вражеском окопе заминированные тела убитых солдат из украинского нацбатальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в РФ). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам военнослужащий. «В одной из вылазок попали в украинский окоп. Нашли там тела убитых националистов „Азова“, некоторые из них были заминированы. Судя по всему они тут уже давно лежат. Видимо те, кто минировал их, надеялись, что кто-нибудь из наших потом не заметит и нарвется», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик рассказал, почему дроны не могут обнаружить бойцов армии ВСУ. По его словам, противник отсиживается в засадах и очень хорошо маскируется. Также сообщалось, что разведчику из Кургана после обстрелов пришлось самому разминировать свой окоп. Он же рассказывал о том, чем натовские наемники отличаются от украинских военных и, по какой причине не берет западное оружие в качестве трофеев. Спецоперация на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин, заявлял, что ее целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатальонов ВСУ. *Украинский нацбатальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ