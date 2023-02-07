Женщина из России погибла при землетрясении в Турции, сообщило агентство ТАСС
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Женщина из России погибла при землетрясении в Турции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на родственников погибшей.
«Среди россиян один погибший. По уточненным данным, это женщина, которая проживала в Турции», — передают журналисты агентства. О гибели женщины рассказали ее родные.
Землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. В результате погибло более 2 тысяч человек, более 20 тысяч получили травмы. Разрушены тысячи зданий, в стране объявлен траур. Ранее сообщалось, о гибели одного гражданина России.
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