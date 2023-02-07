ТАСС: при землетрясении в Турции погибла женщина из России. Видео

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Женщина из России погибла при землетрясении в Турции, сообщило агентство ТАСС Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Женщина из России погибла при землетрясении в Турции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на родственников погибшей.

«Среди россиян один погибший. По уточненным данным, это женщина, которая проживала в Турции», — передают журналисты агентства. О гибели женщины рассказали ее родные.

Землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. В результате погибло более 2 тысяч человек, более 20 тысяч получили травмы. Разрушены тысячи зданий, в стране объявлен траур. Ранее сообщалось, о гибели одного гражданина России.

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Женщина из России погибла при землетрясении в Турции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на родственников погибшей. «Среди россиян один погибший. По уточненным данным, это женщина, которая проживала в Турции», — передают журналисты агентства. О гибели женщины рассказали ее родные. Землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. В результате погибло более 2 тысяч человек, более 20 тысяч получили травмы. Разрушены тысячи зданий, в стране объявлен траур. Ранее сообщалось, о гибели одного гражданина России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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