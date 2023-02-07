Кадыров пообещал конец спецоперации до конца года: главное к вечеру 6 февраля

07 февраля 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что специальная военная операция на Украине закончится до конца года. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия потеряла 6,5 тысячи военнослужащих за первый месяц 2023 года. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 февраля.