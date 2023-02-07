Кадыров пообещал конец спецоперации до конца года: главное к вечеру 6 февраля

Сергей Шойгу рассказал о колоссальных потерях ВСУ за первый месяц 2023 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что специальная военная операция на Украине закончится до конца года. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия потеряла 6,5 тысячи военнослужащих за первый месяц 2023 года. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 февраля.
- Рамзан Кадыров рассказал, что спецоперация будет завершена до конца года. Он отметил, что западные лидеры признают, что поступали неправильно и встанут на колени.
- Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему президент России Владимир Путин не стал дожидаться нападения Запада, а начал СВО. В этом случае пришлось бы долго ждать и терпеть провокации.
- Генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев считает, что применение Россией ядерного оружия способно быстро всех образумить. Он предложил использовать крылатые ракеты «Калибр», которые способны нести ядерный заряд в 50 килотонн.
- Врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские военные расстреляли группу польских наемников. По его мнению, это произошло из-за внутренних конфликтов, которые участились в рядах украинской армии.
- Командир группы огневой поддержки ВС РФ Иван с позывным «Механик» рассказал корреспонденту URA.RU, почему российские военные сражаются за Марьинку. Без Марьинки прилеты ВСУ не достанут до Донецка, заявил Иван, поэтому населенный пункт имеет стратегическое значение.
- Сергей Шойгу отчитался о потерях украинской армии за первый месяц 2023 года. По его данным потери ВСУ составили 6,5 тысячи военнослужащих, 26 самолетов и 7 вертолетов.
- ВС РФ продвигаются на донецком направлении благодаря работе танкистов. Российские танки Т-90М «Прорыв» эффективно отрабатывают задачи в зоне боевых действий, передает Пятый канал.
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