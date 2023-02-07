Шойгу отчитался о потерях ВСУ

Шойгу: потери ВСУ составили 6500 человек с начала года
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Украинские военные несут значительные потери в ходе спецоперации РФ, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации украинские войска несет значительные потери. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 6,5 тысяч военнослужащих, 26 самолетов и 7 вертолетов. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Только за первый месяц 2023 года они [украинские потери] составили более 6500 военных, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотников, 341 танк и другие боевые бронированные машины, а также 40 систем залпового огня», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в результате боевых действия российская армия освободила ряд населенных пунктов. В частности, это Соледар, Клещеевка, Подгорное, Николаевка и другие территории. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса.

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В ходе спецоперации украинские войска несет значительные потери. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 6,5 тысяч военнослужащих, 26 самолетов и 7 вертолетов. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «Только за первый месяц 2023 года они [украинские потери] составили более 6500 военных, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотников, 341 танк и другие боевые бронированные машины, а также 40 систем залпового огня», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в результате боевых действия российская армия освободила ряд населенных пунктов. В частности, это Соледар, Клещеевка, Подгорное, Николаевка и другие территории. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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