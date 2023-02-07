112: установлены личности погибших и пострадавших после взрыва пятиэтажки в Тульской области

08 февраля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Личности пострадавших удалось установить Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Личности пяти погибших и трех пострадавших граждан при взрыве пятиэтажки в Тульской области частично удалось установить. Предварительный список опубликовали в соцсетях. «Пострадавшие: Дмитрий Лапшинов, 2020, рассечение лба; Евгений Плаксин, 1996, состояние тяжелое; Павел Соболев, 1998, ЗЧМТ, СГМ, ушибы — состояние средней тяжести», — сообщает telegram-канал 112. По их информации, пока среди погибших установили Любовь Кузину, женщину 1961 года рождения. Первые сообщения о взрыве в многоквартирном доме стали появляться в 17:20 (по Мск). Предполагалось, что погибло два человека. Позднее в ГУ МЧС России сообщили о том, что число погибших от происшествия увеличилось до пяти. Одной из причин тогда назвали взрыв газа в одной из квартир. Источник РИА Новости подтвердил теорию, что взрыв газа в пятиэтажке под Тулой произошел в съемной квартире на четвертом этаже.

Личности пяти погибших и трех пострадавших граждан при взрыве пятиэтажки в Тульской области частично удалось установить. Предварительный список опубликовали в соцсетях. «Пострадавшие: Дмитрий Лапшинов, 2020, рассечение лба; Евгений Плаксин, 1996, состояние тяжелое; Павел Соболев, 1998, ЗЧМТ, СГМ, ушибы — состояние средней тяжести», — сообщает telegram-канал 112. По их информации, пока среди погибших установили Любовь Кузину, женщину 1961 года рождения. Первые сообщения о взрыве в многоквартирном доме стали появляться в 17:20 (по Мск). Предполагалось, что погибло два человека. Позднее в ГУ МЧС России сообщили о том, что число погибших от происшествия увеличилось до пяти. Одной из причин тогда назвали взрыв газа в одной из квартир. Источник РИА Новости подтвердил теорию, что взрыв газа в пятиэтажке под Тулой произошел в съемной квартире на четвертом этаже.