Тульские власти: в обрушившемся доме уже были проблемы с газом

Во взорвавшемся доме в Ефремове (Тульская область) были проблемы с газом, собственники одной из квартир не предоставляли доступ в жилище, что могло послужить причиной для взрыва. Об этом заявил глава городской администрации Сергей Балтабаев.
«В городе есть проблемы с газом. С данного дома люди тоже обращались. По предварительным данным, жители одной из квартир [однажды] не открыли дверь, когда приезжала газовая служба. Может быть это и послужило результатом», — поделился своим мнение Балтабаев в беседе с «Известиями».
В Ефремове Тульской области в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда в пятиэтажном доме. Позже стало известно о четырех погибших. Также сообщалось, что несколько человек извлекли из-под завалов, среди спасенных есть ребенок, передает РИА Новости, со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
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