07 февраля 2023

Тульские власти: в обрушившемся доме уже были проблемы с газом

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
В обрушившемся доме в Ефремове были проблемы с газом Фото:
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Взрыв газа под Тулой

Во взорвавшемся доме в Ефремове (Тульская область) были проблемы с газом, собственники одной из квартир не предоставляли доступ в жилище, что могло послужить причиной для взрыва. Об этом заявил глава городской администрации Сергей Балтабаев.

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Что известно о взрыве газа в Ефремове

«В городе есть проблемы с газом. С данного дома люди тоже обращались. По предварительным данным, жители одной из квартир [однажды] не открыли дверь, когда приезжала газовая служба. Может быть это и послужило результатом», — поделился своим мнение Балтабаев в беседе с «Известиями».

В Ефремове Тульской области в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда в пятиэтажном доме. Позже стало известно о четырех погибших. Также сообщалось, что несколько человек извлекли из-под завалов, среди спасенных есть ребенок, передает РИА Новости, со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

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Во взорвавшемся доме в Ефремове (Тульская область) были проблемы с газом, собственники одной из квартир не предоставляли доступ в жилище, что могло послужить причиной для взрыва. Об этом заявил глава городской администрации Сергей Балтабаев. «В городе есть проблемы с газом. С данного дома люди тоже обращались. По предварительным данным, жители одной из квартир [однажды] не открыли дверь, когда приезжала газовая служба. Может быть это и послужило результатом», — поделился своим мнение Балтабаев в беседе с «Известиями». В Ефремове Тульской области в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда в пятиэтажном доме. Позже стало известно о четырех погибших. Также сообщалось, что несколько человек извлекли из-под завалов, среди спасенных есть ребенок, передает РИА Новости, со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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