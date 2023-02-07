Тульские власти: в обрушившемся доме уже были проблемы с газом

08 февраля 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

В обрушившемся доме в Ефремове были проблемы с газом Фото: читатель URA.RU © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа под Тулой Во взорвавшемся доме в Ефремове (Тульская область) были проблемы с газом, собственники одной из квартир не предоставляли доступ в жилище, что могло послужить причиной для взрыва. Об этом заявил глава городской администрации Сергей Балтабаев. Новость по теме Что известно о взрыве газа в Ефремове «В городе есть проблемы с газом. С данного дома люди тоже обращались. По предварительным данным, жители одной из квартир [однажды] не открыли дверь, когда приезжала газовая служба. Может быть это и послужило результатом», — поделился своим мнение Балтабаев в беседе с «Известиями». В Ефремове Тульской области в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда в пятиэтажном доме. Позже стало известно о четырех погибших. Также сообщалось, что несколько человек извлекли из-под завалов, среди спасенных есть ребенок, передает РИА Новости, со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Во взорвавшемся доме в Ефремове (Тульская область) были проблемы с газом, собственники одной из квартир не предоставляли доступ в жилище, что могло послужить причиной для взрыва. Об этом заявил глава городской администрации Сергей Балтабаев. «В городе есть проблемы с газом. С данного дома люди тоже обращались. По предварительным данным, жители одной из квартир [однажды] не открыли дверь, когда приезжала газовая служба. Может быть это и послужило результатом», — поделился своим мнение Балтабаев в беседе с «Известиями». В Ефремове Тульской области в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда в пятиэтажном доме. Позже стало известно о четырех погибших. Также сообщалось, что несколько человек извлекли из-под завалов, среди спасенных есть ребенок, передает РИА Новости, со ссылкой на источники в силовых ведомствах.