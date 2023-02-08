Греф нашел главную проблему экономики в России

Греф назвал основной проблемой экономики РФ отсутствие спроса на инновации

Герман Греф считает, что России нужно создать инфраструктуру для инноваций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основной проблемой российской экономики является отсутствие спроса на инновации в стране, сказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Так он ответил на вопрос о главных проблемах в развитии инноваций в России.

«Главная проблема нашей экономики — отсутствие спроса на инновации. У нас недостаточный уровень конкуренции, недостаточно отраслей, которые находятся в условиях глобальной конкуренции, и, соответственно, у нас низкий спрос на инновации», — сказал Греф в интервью журналу « Стимул ».

По его словам, эта проблема была всегда и все еще сохраняется. Греф обратил внимание на необходимость развития спроса, как ключевой проблемы в этом вопросе. Он считает, что нужно создать необходимую инфраструктуру и само предложение. Греф отметил, что спрос начал подрастать, но пока не достиг желаемых темпов.

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