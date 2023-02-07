Власти Кургана заявили, что застройщик незаконно строит высотку на берегу Тобола

Власти Кургана заявили, что не разрешали достраивать высотку на берегу Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский застройщик незаконно строит высотку на берегу реки Тобол в микрорайоне Шевелевка, на которую в прошлом году жаловались горожане из-за недостаточного берегоукрепления. В отношении строительной компании «СЗ АС Групп» идет судебное разбирательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее представитель застройщика заявлял, что мэрия разрешила им достроить многоэтажку на набережной, несмотря на запрет прокуратуры.

«Новое разрешение на строительство многоквартирного дома по улице 5-я Больничная, 2 в Кургане застройщику ООО „СЗ АС-Групп“ не выдавалось. В настоящее время в Курганском областном суде рассматривается исковое заявление прокурора города о признании незаконными проектной документации и разрешения на строительство многоквартирного дома. Вопрос о правомерности выдачи разрешения на строительство и законности проектной документации будет рассмотрен судом апелляционной инстанции», — сообщили в мэрии.

Корреспондент URA.RU обратился к застройщику за комментарием. В строительной компании попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее застройщик «СЗ АС-Групп» сообщал URA.RU о том, что власти Кургана якобы продлили им разрешение на стройку высотки. В компании отмечали, что вся проектная документация в порядке, объект будет сдан до конца года. При этом в прошлом году после жалоб местных жителей прокуратура признавала данную стройку незаконной. Также сообщалось, что курганские застройщики судятся из-за стройки на берегу Тобола. Бизнесмен Александр Бабочкин добивается, чтобы межевание земельном участке, где находится высотка, признали незаконным.