Два подростка госпитализированы после массовой драки в челябинской школе

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Скорая помощь. Челябинск, минздрав, медицина, врач, медик, скорая помошь
Состояние обоих пострадавших стабильное Фото:

В Челябинске после массовой драки в образовательном центре №5 на скорой помощи госпитализированы два подростка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава.

«На место происшествия выезжала скорая помощь. Медики оказали первую медпомощь и после госпитализировали двух пострадавших. О том были ли другие пострадавшие, информации нет», — рассказали в пресс-службе.

Драка произошла 8 февраля в образовательном центре №5. Неизвестные ворвались школу в балаклавах и с оружием. В пресс-службе полиции главка региона сообщили, что инцидент взят на контроль. На место происшествия выехал и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. В следственном управление СКР по региону URA.RU уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил усилить контроль после происшествие в школе.

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В Челябинске после массовой драки в образовательном центре №5 на скорой помощи госпитализированы два подростка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава. «На место происшествия выезжала скорая помощь. Медики оказали первую медпомощь и после госпитализировали двух пострадавших. О том были ли другие пострадавшие, информации нет», — рассказали в пресс-службе. Драка произошла 8 февраля в образовательном центре №5. Неизвестные ворвались школу в балаклавах и с оружием. В пресс-службе полиции главка региона сообщили, что инцидент взят на контроль. На место происшествия выехал и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. В следственном управление СКР по региону URA.RU уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил усилить контроль после происшествие в школе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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