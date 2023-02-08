Два подростка госпитализированы после массовой драки в челябинской школе

Состояние обоих пострадавших стабильное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске после массовой драки в образовательном центре №5 на скорой помощи госпитализированы два подростка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минздрава.

«На место происшествия выезжала скорая помощь. Медики оказали первую медпомощь и после госпитализировали двух пострадавших. О том были ли другие пострадавшие, информации нет», — рассказали в пресс-службе.

Драка произошла 8 февраля в образовательном центре №5. Неизвестные ворвались школу в балаклавах и с оружием. В пресс-службе полиции главка региона сообщили, что инцидент взят на контроль. На место происшествия выехал и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. В следственном управление СКР по региону URA.RU уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил усилить контроль после происшествие в школе.