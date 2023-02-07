Власти ЯНАО почти на миллион повысили зарплату руководству главной правительственной гостиницы

Зарплата директора гостиницы за год выросла почти на миллион рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Зарплата генерального директора правительственной гостиницы «Юрибей» (ЯНАО) Натальи Гончаровой за год повысилась почти на миллион рублей. Как сообщается в документах на сайте правительства региона, за 2021 год она заработала 5 185 085 рублей, а в 2020 — 4 441 194 рублей.

«Генеральный директор Гончарова Наталья Евгеньевна. Среднемесячная заработная плата за отчетный год — 432 090 рублей», — говорится в документе. В 2020 году ежемесячная зарплата директора составляла 370 099 рублей.

У первого замдиректора также увеличились доходы — в 2021 Ирина Большакова ежемесячно получала 399 106 рублей вместо 313 тыс. рублей, которые ей платили годом ранее. Замдиректора Наталья Рябова получает 360 тысяч рублей в месяц, а главный бухгалтер Анна Мушникова — 315 705 рублей. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой объяснить, с чем связано повышение зарплат у руководства гостиницы «Юрибей». На момент публикации ответ не был получен.

В правительственной гостинице «Юрибей» останавливаются чиновники и делегации, приезжающие в Салехард. По данным прейскуранта, опубликованного на сайте «Юрибея», ночь в четырехзвездочном отеле на одного человека обойдется в 16 600 рублей без учета завтрака.

Ранее URA.RU сообщало, что персонал гостиницы «Юрибей» пожаловался на низкие зарплаты. Официант в ресторане отеля получает 32 000 рублей. Также агентство сообщало, что руководителям гостинично-транспортного комплекса «Ямальский» увеличили зарплаты на миллион рублей.