Кредиторы требуют распродать имущество сына челябинского экс-губернатора

Кредиторы пытаются парировать неожиданный для них ход со стороны Александра Дубровского (в центре) Фото: Илья Московец © URA.RU

Кредиторы Александра Дубровского, сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, требуют отменить запущенную процедуру реструктуризации его долгов и продолжить распродажу его имущества. Официальное уведомление появилось на сайте СБИС.

«Собранием кредиторов Дубровского Александра Борисовича, проведенным 31 января, приняты следующие решения. Не утверждать план реструктуризации долгов гражданина Дубровского А.Б. Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Дубровского Александра Борисовича банкротом и введении реализации имущества. Выбрать арбитражным управляющим Стешенцева Павла Сергеевича, ААУ „Сириус“», — говорится в тексте уведомления.

Дубровского-младшего признали банкротом 25 января 2022 года. Частично его долги, оцененные в сотни миллионов рублей, образовались в результате громкого банкротства семейной компании ПО «Монтажник». Среди кредиторов сына экс чиновника ФНС, банки «КУБ» и «Челиндбанк», а также ряд коммерческих организаций. Кроме того, в реестр кредиторов заявились также сестра бизнесмена Анна Дубровская, фирма «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель отца Александр Пичугин, и супруга Ирина Дубровская.

В конце января 2023 года, после нескольких неудачных попыток провести собрание кредиторов, назначенный финансовым управляющим Сергей Бурмистров был дисквалифицирован и отстранен. Однако это позволило адвокатам Дубровского-младшего добиться реструктуризации долга.

Представители Дубровских от общения со СМИ отказываются. Сам Дубровский-старший, по данным URA.RU, находится за пределами России.