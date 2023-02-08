В Турции произошло новое землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в Турции новое землетрясение магнитудой 5,4 баллов

09 февраля 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Новое землетрясение зафиксировали недалеко от турецкого города Буланык Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения В восточной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 баллов. Об этом рассказали специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. «Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 километров», — сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологов. Ранее в провинции Кахраманмараш в Турции произошло мощное землетрясение. ЧП зафиксировали 6 февраля. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при землетрясении погибло более девяти тысяч человек. Также пострадали соседние страны, среди которых находится Сирия. По данным ученых, повторные толчки будут продолжаться на протяжении двух недель.

В восточной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 баллов. Об этом рассказали специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. «Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 километров», — сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологов. Ранее в провинции Кахраманмараш в Турции произошло мощное землетрясение. ЧП зафиксировали 6 февраля. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при землетрясении погибло более девяти тысяч человек. Также пострадали соседние страны, среди которых находится Сирия. По данным ученых, повторные толчки будут продолжаться на протяжении двух недель.