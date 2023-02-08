В Турции произошло новое землетрясение

В восточной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 баллов. Об этом рассказали специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
«Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 километров», — сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологов.
Ранее в провинции Кахраманмараш в Турции произошло мощное землетрясение. ЧП зафиксировали 6 февраля. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что при землетрясении погибло более девяти тысяч человек. Также пострадали соседние страны, среди которых находится Сирия. По данным ученых, повторные толчки будут продолжаться на протяжении двух недель.
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