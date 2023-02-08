Зеленский признал, что у Украины нет шансов на победу

09 февраля 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил о недостаточном количестве техники у Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины почти нет шансов на победу, так как у ВСУ 10 бронемашин, а у российской армии их тысячи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. «Конечно, есть много техники, которая нам нужна, это зависит от ситуации на поле боя в Украине… Наш приоритет — это бронетехника. Тем не менее у нас только 10 единиц бронетехники НАТО против тысячи машин России — какие могут быть шансы», — заявил Зеленский. Информацию передает украинское издание УНН. Германия пообещала Украине тяжелую бронетехнику в ближайшие несколько месяцев. У украинской армии могут возникнуть проблемы после получения американских, немецких и французских бронемашин из-за того, что разные модели сложно обслуживать, заявляли американские аналитики Эдвард Сало и Бен Хазен.

У Украины почти нет шансов на победу, так как у ВСУ 10 бронемашин, а у российской армии их тысячи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. «Конечно, есть много техники, которая нам нужна, это зависит от ситуации на поле боя в Украине… Наш приоритет — это бронетехника. Тем не менее у нас только 10 единиц бронетехники НАТО против тысячи машин России — какие могут быть шансы», — заявил Зеленский. Информацию передает украинское издание УНН. Германия пообещала Украине тяжелую бронетехнику в ближайшие несколько месяцев. У украинской армии могут возникнуть проблемы после получения американских, немецких и французских бронемашин из-за того, что разные модели сложно обслуживать, заявляли американские аналитики Эдвард Сало и Бен Хазен.