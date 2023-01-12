В США предрекли ВСУ проблемы из-за поставок БМП Bradley и Marder 13 января 2023 в 01:30 Размер текста - 17 + Аналитики считают, что ВСУ не смогут обслуживать новую технику Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшится после получения бронемашин от США, Германии и Франции, поскольку технику разных моделей обслуживать трудно. Такое мнение высказали американские аналитики Эдвард Сало и Бен Хазен. «Обеспечение военных разным вещевым снаряжением и рюкзаками еще можно понять. Однако предоставление трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам», — пишут эксперты в статье для National Interest. Аналитики указывают, что для обслуживания поставленной Западом и США техники необходимо индивидуальное обучение. Под каждую конкретную модель должен быть подготовлен свой экипаж. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились о совместных поставках бронетехники на Украину в начале января. США должны поставить БМП Bradley, а Германия — БМП Marder. Американская сторона полагает, что поставки изменят динамику на поле боя. Президент Франции Эмманюэл Макрон пообещал поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. Власти Великобритании также заявили, что готовы передать Украине свои танки. Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшится после получения бронемашин от США, Германии и Франции, поскольку технику разных моделей обслуживать трудно. Такое мнение высказали американские аналитики Эдвард Сало и Бен Хазен. «Обеспечение военных разным вещевым снаряжением и рюкзаками еще можно понять. Однако предоставление трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами приведет к оперативным проблемам», — пишут эксперты в статье для National Interest. Аналитики указывают, что для обслуживания поставленной Западом и США техники необходимо индивидуальное обучение. Под каждую конкретную модель должен быть подготовлен свой экипаж. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились о совместных поставках бронетехники на Украину в начале января. США должны поставить БМП Bradley, а Германия — БМП Marder. Американская сторона полагает, что поставки изменят динамику на поле боя. Президент Франции Эмманюэл Макрон пообещал поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC. Власти Великобритании также заявили, что готовы передать Украине свои танки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям