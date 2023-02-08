В ЯНАО проведут проверку из-за отказа в покупке льготных билетов

АК «Ямал» проверят на возможное нарушение прав пассажиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) проведет проверку после публикации URA.RU о том, что многодетной семье из Ноябрьска отказали в покупке льготных авиабилетов для детей. Об этом сообщается в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

«Транспортной прокуратурой совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа по информации организованы проверочные мероприятия, с целью установления причин отказа в продаже авиабилетов и восстановления прав пассажиров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Авиакомпанию «Ямал» проверят на возможное нарушение прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что многодетной семье из Ноябрьска, в которой работает один родитель, отказали в покупке билетов на рейс Ноябрьск-Минеральные Воды. Семья хотела купить билеты на рейс авиакомпании «Ямал».