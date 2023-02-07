Многодетной семье из ЯНАО отказали в покупке льготных билетов

Многодетной семье удалось купить билеты в кассах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетной семье из Ноябрьска (ЯНАО) отказали в покупке льготных билетов для детей. Как сообщил Андрей Прохоров, обращаясь в соцсетях к главе округа Дмитрию Артюхову, семья с четырьмя детьми не смогла приобрести билеты по нужному направлению.

«Уважаемый Дмитрий Андреевич. Обращается к вам многодетная семья из города Ноябрьск. Сегодня при попытке приобрести билеты на рейс Ноябрьск-Минеральные Воды нам отказали в покупке детских билетов по льготным ценам, установленными вами на рейсы авиакомпании „Ямал“. У нас с супругой малолетние дети 13-ти, 9-ти, 7-ми и четырех лет. Работает, пока что, только один родитель», — написал автор.

В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства пообещали разобраться в этой проблеме. В ведомстве пояснили, что автор обращения пытался купить билеты через сайт. «Как нам стало известно, вы приобрели билеты по льготной цене в кассе авиакомпании. Будем работать над устранением ошибки при покупке авиабилетов через сайт», — добавили там.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям увеличили количество льготных рейсов. Тогда было добавлено три субсидируемых рейса.