07 февраля 2023

Многодетной семье из ЯНАО отказали в покупке льготных билетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетной семье удалось купить билеты в кассах Фото:

Многодетной семье из Ноябрьска (ЯНАО) отказали в покупке льготных билетов для детей. Как сообщил Андрей Прохоров, обращаясь в соцсетях к главе округа Дмитрию Артюхову, семья с четырьмя детьми не смогла приобрести билеты по нужному направлению.

«Уважаемый Дмитрий Андреевич. Обращается к вам многодетная семья из города Ноябрьск. Сегодня при попытке приобрести билеты на рейс Ноябрьск-Минеральные Воды нам отказали в покупке детских билетов по льготным ценам, установленными вами на рейсы авиакомпании „Ямал“. У нас с супругой малолетние дети 13-ти, 9-ти, 7-ми и четырех лет. Работает, пока что, только один родитель», — написал автор.

В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства пообещали разобраться в этой проблеме. В ведомстве пояснили, что автор обращения пытался купить билеты через сайт. «Как нам стало известно, вы приобрели билеты по льготной цене в кассе авиакомпании. Будем работать над устранением ошибки при покупке авиабилетов через сайт», — добавили там.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям увеличили количество льготных рейсов. Тогда было добавлено три субсидируемых рейса.

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Многодетной семье из Ноябрьска (ЯНАО) отказали в покупке льготных билетов для детей. Как сообщил Андрей Прохоров, обращаясь в соцсетях к главе округа Дмитрию Артюхову, семья с четырьмя детьми не смогла приобрести билеты по нужному направлению. «Уважаемый Дмитрий Андреевич. Обращается к вам многодетная семья из города Ноябрьск. Сегодня при попытке приобрести билеты на рейс Ноябрьск-Минеральные Воды нам отказали в покупке детских билетов по льготным ценам, установленными вами на рейсы авиакомпании „Ямал“. У нас с супругой малолетние дети 13-ти, 9-ти, 7-ми и четырех лет. Работает, пока что, только один родитель», — написал автор. В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства пообещали разобраться в этой проблеме. В ведомстве пояснили, что автор обращения пытался купить билеты через сайт. «Как нам стало известно, вы приобрели билеты по льготной цене в кассе авиакомпании. Будем работать над устранением ошибки при покупке авиабилетов через сайт», — добавили там. Ранее сообщалось, что многодетным семьям увеличили количество льготных рейсов. Тогда было добавлено три субсидируемых рейса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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