В Екатеринбурге повысили цену на проезд в общественном транспорте

09 февраля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Предположительно, новый тариф будет введен с 16 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах в Екатеринбурге официально увеличилась до 33 рублей. Такое решение было принято областной Региональной энергетической компанией на заседании, которое прошло 9 февраля. При этом стоимость проезда в метро была рассмотрена в особом порядке на одном из заседаний свердловского правительства. «Было принято решение увеличить стоимость проезда до 33 рублей», — сообщили собеседник, знакомый с итогами заседания. Новые тарифы будут применены в метро с 27 февраля, для остального общественного транспорта — с 20 февраля. В октябре 2022 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Повышение планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля.

Стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах в Екатеринбурге официально увеличилась до 33 рублей. Такое решение было принято областной Региональной энергетической компанией на заседании, которое прошло 9 февраля. При этом стоимость проезда в метро была рассмотрена в особом порядке на одном из заседаний свердловского правительства. «Было принято решение увеличить стоимость проезда до 33 рублей», — сообщили собеседник, знакомый с итогами заседания. Новые тарифы будут применены в метро с 27 февраля, для остального общественного транспорта — с 20 февраля. В октябре 2022 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Повышение планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля.