08 февраля 2023

В Екатеринбурге повысили цену на проезд в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, метро, карта, транспорт, оплата, оплата проезда, метрополитен, станция 1905 года
Предположительно, новый тариф будет введен с 16 февраля Фото:

Стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах в Екатеринбурге официально увеличилась до 33 рублей. Такое решение было принято областной Региональной энергетической компанией на заседании, которое прошло 9 февраля. При этом стоимость проезда в метро была рассмотрена в особом порядке на одном из заседаний свердловского правительства.

«Было принято решение увеличить стоимость проезда до 33 рублей», — сообщили собеседник, знакомый с итогами заседания. Новые тарифы будут применены в метро с 27 февраля, для остального общественного транспорта — с 20 февраля.

В октябре 2022 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Повышение планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля.

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Стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах в Екатеринбурге официально увеличилась до 33 рублей. Такое решение было принято областной Региональной энергетической компанией на заседании, которое прошло 9 февраля. При этом стоимость проезда в метро была рассмотрена в особом порядке на одном из заседаний свердловского правительства. «Было принято решение увеличить стоимость проезда до 33 рублей», — сообщили собеседник, знакомый с итогами заседания. Новые тарифы будут применены в метро с 27 февраля, для остального общественного транспорта — с 20 февраля. В октябре 2022 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 33 рублей. Повышение планировали провести 1 февраля, однако позже стало известно о новой дате — 15 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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