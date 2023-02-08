08 февраля 2023

Челябинский депутат-фронтовик отправит груз в труднодоступные районы Донбасса. Фото

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников поддержал сбор груза в Донбасс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ушедший на фронт депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников и Союз трудовых коллективов Урала отправят гуманитарный груз в труднодоступные районы Донбасса. По словам Колесникова, первая партия отправится в феврале.

«Груз для защитников будет отправлен на линию соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Туда такие грузы пока практически не доходят», — отметил Колесников в своем telegram-канале.

Депутат добавил, что хорошо понимает необходимость и важность доставки. Колесников сослался на свой военный опыт в качестве командира нескольких подразделений и бойцов. Депутат разместил телефоны, по которым координаторы ответят на вопросы волонтеров, желающих оказать помощь.

По данным депутата, прежде всего, требуются газовые горелки, газ в баллонах, налобные фонари. Также нужны термостельки, обувь, белье. Из техники есть потребность в планшетах с хорошим экраном, внешние аккумуляторы, спутниковые тарелки «Газпром». Бойцам необходима провизия, средства гигиены, спички и зажигалки.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. На фронт отправилось много добровольцев. Среди них есть также депутаты Госдумы от Челябинской области. Кроме Колесникова, продлившего контракт, это Олег Голиков. После отпуска он также вернулся в Донбасс.

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Ушедший на фронт депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников и Союз трудовых коллективов Урала отправят гуманитарный груз в труднодоступные районы Донбасса. По словам Колесникова, первая партия отправится в феврале. «Груз для защитников будет отправлен на линию соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Туда такие грузы пока практически не доходят», — отметил Колесников в своем telegram-канале. Депутат добавил, что хорошо понимает необходимость и важность доставки. Колесников сослался на свой военный опыт в качестве командира нескольких подразделений и бойцов. Депутат разместил телефоны, по которым координаторы ответят на вопросы волонтеров, желающих оказать помощь. По данным депутата, прежде всего, требуются газовые горелки, газ в баллонах, налобные фонари. Также нужны термостельки, обувь, белье. Из техники есть потребность в планшетах с хорошим экраном, внешние аккумуляторы, спутниковые тарелки «Газпром». Бойцам необходима провизия, средства гигиены, спички и зажигалки. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. На фронт отправилось много добровольцев. Среди них есть также депутаты Госдумы от Челябинской области. Кроме Колесникова, продлившего контракт, это Олег Голиков. После отпуска он также вернулся в Донбасс.
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