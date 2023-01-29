29 января 2023
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27 января 2023

Челябинский депутат Госдумы вернулся на фронт после отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
По словам Олега Голикова, сегодня нет важнее работы, чем защищать родной народ
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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков вернулся на фронт после небольшого отпуска. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Закончилось время моей побывки. Время летит быстро, но на сегодня нет важнее задачи, чем победа над нацистским фашизмом. Пока на твоих руках умирают старики и дети от снарядов ВСУ, нет важнее работы защищать их, уничтожая всю технику врага. Снова на передовой», - написал Голиков в своем telegram-канале.

По словам парламентария, за время своего отпуска он постарался максимально уделить время родным и близким. Он встречался с земляками, рассказывал им о ситуации на фронте. Также Голиков лично поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за помощь, которую получают бойцы на передовой.

Коллега Голикова по Госдуме, Олег Колесников, также приезжал в Челябинск на короткую побывку. Он продлил свой контракт и через 10 дней вернулся на фронт.

Голиков и Колесников одними из первых написали заявления о призыве их в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации, которая проходила в России осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курсы боевого слаживания и были распределены по подразделениям. В настоящее время проходят службу в БАРС «Каскад».

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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков вернулся на фронт после небольшого отпуска. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Закончилось время моей побывки. Время летит быстро, но на сегодня нет важнее задачи, чем победа над нацистским фашизмом. Пока на твоих руках умирают старики и дети от снарядов ВСУ, нет важнее работы защищать их, уничтожая всю технику врага. Снова на передовой», - написал Голиков в своем telegram-канале. По словам парламентария, за время своего отпуска он постарался максимально уделить время родным и близким. Он встречался с земляками, рассказывал им о ситуации на фронте. Также Голиков лично поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за помощь, которую получают бойцы на передовой. Коллега Голикова по Госдуме, Олег Колесников, также приезжал в Челябинск на короткую побывку. Он продлил свой контракт и через 10 дней вернулся на фронт. Голиков и Колесников одними из первых написали заявления о призыве их в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации, которая проходила в России осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курсы боевого слаживания и были распределены по подразделениям. В настоящее время проходят службу в БАРС «Каскад».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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