Челябинский депутат Госдумы вернулся на фронт после отпуска

30 января 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

По словам Олега Голикова, сегодня нет важнее работы, чем защищать родной народ Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков вернулся на фронт после небольшого отпуска. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Закончилось время моей побывки. Время летит быстро, но на сегодня нет важнее задачи, чем победа над нацистским фашизмом. Пока на твоих руках умирают старики и дети от снарядов ВСУ, нет важнее работы защищать их, уничтожая всю технику врага. Снова на передовой», - написал Голиков в своем telegram-канале. По словам парламентария, за время своего отпуска он постарался максимально уделить время родным и близким. Он встречался с земляками, рассказывал им о ситуации на фронте. Также Голиков лично поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за помощь, которую получают бойцы на передовой. Коллега Голикова по Госдуме, Олег Колесников, также приезжал в Челябинск на короткую побывку. Он продлил свой контракт и через 10 дней вернулся на фронт. Голиков и Колесников одними из первых написали заявления о призыве их в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации, которая проходила в России осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курсы боевого слаживания и были распределены по подразделениям. В настоящее время проходят службу в БАРС «Каскад».

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков вернулся на фронт после небольшого отпуска. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Закончилось время моей побывки. Время летит быстро, но на сегодня нет важнее задачи, чем победа над нацистским фашизмом. Пока на твоих руках умирают старики и дети от снарядов ВСУ, нет важнее работы защищать их, уничтожая всю технику врага. Снова на передовой», - написал Голиков в своем telegram-канале. По словам парламентария, за время своего отпуска он постарался максимально уделить время родным и близким. Он встречался с земляками, рассказывал им о ситуации на фронте. Также Голиков лично поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за помощь, которую получают бойцы на передовой. Коллега Голикова по Госдуме, Олег Колесников, также приезжал в Челябинск на короткую побывку. Он продлил свой контракт и через 10 дней вернулся на фронт. Голиков и Колесников одними из первых написали заявления о призыве их в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации, которая проходила в России осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курсы боевого слаживания и были распределены по подразделениям. В настоящее время проходят службу в БАРС «Каскад».