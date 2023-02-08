В Челябинске после драки в школе отпустили четверых задержанных

Пятому задержанному 18 лет, ему будет избираться мера пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске задержали пятерых участников драки в образовательном центре №5, из них четверо оказались несовершеннолетними, их отпустили домой под подписку о невыезде. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Из пятерых задержанных, которые напали на подростков в школе, четырех отпустили домой под подписку о невыезде. Один из задержанных оказался совершеннолетним. Ему будет избираться мера пресечения», — сообщил источник.

URA.RU связалось со старшим помощником начальника СУ СКР области Владимиром Шишковым. Он пообещал, что информацию даст позже.

Школьники, где произошел инцидент, ранее сообщили URA.RU, что нападавшие были скинхедами. Ранее фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей как сторонники националистических движений.

Массовая драка случилась 8 февраля в образовательном центре №5. Из-за конфликта на национальной почве подростки ворвались в школу в балаклавах, держа в руках молотки и предмет, похожий на пистолет. После избиения двоим старшеклассникам потребовалась медпомощь.

В полиции региона инцидент взяли на особый контроль, а на место ЧП выезжал прокурор Курчатовского района. Губернатор области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам усилить контроль в образовательных учреждениях. Шесть участников массовой драки были задержаны силовиками. В их квартире прошли обыски, там было обнаружено пневматическое оружие.