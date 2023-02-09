РИАН: во время взрыва газа в Новосибирске погибли 12 человек

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Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Перми на ул. Разина , взрыв газа, копоть, разрушенный дом
Число погибших возросло до 12 человек, уточняет агентство (архивное фото) Фото:
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Взрыв газа в Новосибирске

При взрыве газа в пятиэтажном доме Новосибирска погибли 12 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

«Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12 человек», — уточнили РИА Новости в экстренных службах. Ранее сообщалось о семерых погибших.

Взрыв произошел утром 9 февраля, в результате происшествия обрушились два подъезда. По предварительной версии, причиной происшествия стала утечка газа.

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При взрыве газа в пятиэтажном доме Новосибирска погибли 12 человек. Об этом сообщают экстренные службы. «Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12 человек», — уточнили РИА Новости в экстренных службах. Ранее сообщалось о семерых погибших. Взрыв произошел утром 9 февраля, в результате происшествия обрушились два подъезда. По предварительной версии, причиной происшествия стала утечка газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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