РИАН: во время взрыва газа в Новосибирске погибли 12 человек 09 февраля 2023 в 21:41 Размер текста - 17 + Число погибших возросло до 12 человек, уточняет агентство (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Новосибирске При взрыве газа в пятиэтажном доме Новосибирска погибли 12 человек. Об этом сообщают экстренные службы. «Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12 человек», — уточнили РИА Новости в экстренных службах. Ранее сообщалось о семерых погибших. Взрыв произошел утром 9 февраля, в результате происшествия обрушились два подъезда. По предварительной версии, причиной происшествия стала утечка газа. При взрыве газа в пятиэтажном доме Новосибирска погибли 12 человек. Об этом сообщают экстренные службы. «Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12 человек», — уточнили РИА Новости в экстренных службах. Ранее сообщалось о семерых погибших. Взрыв произошел утром 9 февраля, в результате происшествия обрушились два подъезда. По предварительной версии, причиной происшествия стала утечка газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям