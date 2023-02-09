РИАН: во время взрыва газа в Новосибирске погибли 12 человек

Число погибших возросло до 12 человек, уточняет агентство (архивное фото)
новость из сюжетаВзрыв газа в Новосибирске
При взрыве газа в пятиэтажном доме Новосибирска погибли 12 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
«Число погибших при обрушении дома в Новосибирске увеличилось до 12 человек», — уточнили РИА Новости в экстренных службах. Ранее сообщалось о семерых погибших.
Взрыв произошел утром 9 февраля, в результате происшествия обрушились два подъезда. По предварительной версии, причиной происшествия стала утечка газа.
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